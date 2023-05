Historia de terror: prisión preventiva para sujeto que prostituía a su esposa a fuerza de golpes

21/05/2023 - 22:45 Policiales

La jueza de Control y Garantías de Añatuya, General Taboada, Gladys Liliana Lami, dictó prisión preventiva para un individuo de 36 años sindicado de golpear hasta con un oflador a su esposa, obligándola a tener sexo con varios hombres a la vez, incluido él, aunque en ciertas ocasiones se quedaba en el rol de mirón.

El caso salió a la luz el 1 de abril del 2023, cuando el sujeto tomó un oflador y la atacó golpeándola en brazos, piernas y glúteos. Las secuelas fueron heridas múltiples. Luego, la forzó de nuevo a prostituirse, pese a la negativa de la víctima. Pero el calvario venía de antes y los escenarios fueron viviendas en Avellaneda y en Añatuya.

Años de terror

Al declarar, la víctima señaló que ya en 2019 la insultaba, tratándola de prostituta. "Primero, me celaba con su padre, un hermano y un vecino que con él trabajaba. En 2020 cambiamos de casa y ya empezó a pegarme", relató la damnificada.

"… Me sujetaba del cuello. No me pegaba en la cara ni en el cuerpo para no dejar marcas. Después, me dijo que deseaba verme teniendo sexo con otros tipos. Si me negaba, me golpeaba, tiraba agua, me dejaba desnuda con un reflector encendido en la cara".

Aterrada, la víctima aceptó. La primera vez citó a la medianoche a dos compañeros suyos de desflore, apodados "Mono" y "Gato". El esposo miraba desde afuera e indicaba qué y cómo lo tenían que hacer. Quiso filmar y uno de los sujetos le dijo que no. Fue sexo simultáneo y luego él se sumó. Hubo dos encuentros más.

Posteriormente, el pervertido obligó a su mujer a contactar con facebook a un ex novio. El individuo pensó que era atracción. Aceptó. Ella tuvo sexo con el ex y luego con su esposo. Ello se repitió otra vez, en menos de dos semanas.

La última vez, apareció un colombiano. El encuentro se produjo por la mañana, en un barrio cerca de Añatuya. Primero pasó el extranjero y, una vez más, luego su esposo.

Posteriormente, la mujer trató desesperada de buscar ayuda, recurrió a un celular prestado. Llamó al colombiano y le dijo que el organizador era su marido. Que ella no quería, pero la obligaba. Igual, el tormento prosiguió.

La batalla apasionante de la Fiscalía con la defensa

La batalla judicial se registró en los tribunales añatuyense. La fiscal, Cecilia Rímini, abogó por la preventiva, al sostener que las acusaciones han sido acreditadas con pruebas fehacientes.

Por el contrario, la defensa, a cargo de Gabriel Toloza, planteó oposición a la preventiva y a la ampliación del informe psicológico del imputado. Solicitó la excarcelación y de modo subsidiario, que sea por plazo acotado. No es todo. También requirió la impugnación del secuestro del celular el informe psicológico del imputado.

El letrado consideró inconstitucional. Juzgó que no podía ser objeto de prueba en el imputado e indicó que han sido violentadas reglas procesales.

Finalmente, la magistrada refrendó la preventiva por "lesiones y promoción y facilitación a la prostitución" y amplió el encierro del sospechoso.

En primera persona

"Mi esposo veía pornografía, noche y día. Siempre me decía esto vamos a hacer", mal pensando que ella aceptaba, gustosa, pasar por esa tortura. "Nunca estuve de acuerdo, ni acepté eso. Él siempre me obligó. Cuando me negaba, me forzaba a tener relaciones sexuales dejándome lastimada", acotó.