Malla suelta de tobillera electrónica envía a celda a imputado por intento de femicidio

21/05/2023 - 23:54 Policiales

Un individuo fue aprehendido en Copo, ya que la tobillera electrónica colocada en el 2022, en una causa por femicidio en grado de tentativa, "no detectaba el cuerpo".

Se trata de Roberto Alfredo Gutiérrez, quien el 19 de julio de 2019 interceptó a su ex pareja, mientras retornaba de un boliche. Brevemente, le dejó en claro: "Si no sos mía, no serás de nadie". Sin otra palabra más, le asestó seis cuchilladas y la abandonó al borde de la muerte. La víctima estuvo internada 30 días y sobrevivió de milagro.

El 30 de agosto de 2019 le fue dictada la preventiva por intento de femicidio. En octubre del 2021, su defensa solicitó cambio de calificativa y cese de prisión. La Cámara de Apelaciones le concedió el cese de prisión.

Sin embargo, el tribunal ordenó que fijara domicilio lejos de la casa de la víctima, y la colocación de una tobillera electrónica para ser monitoreado constantemente.

En las últimas horas, la policía de Pampa de los Guanacos advirtió al fiscal Gabriel Gómez que el sistema electrónico informó que "la tobillera no detectaba el cuerpo".

El imputado fue abordado en su domicilio. Informó que se le había salido la traba de la malla, sin lograr explicar bien el motivo.

Sin dudarlo, el fiscal ordenó la aprehensión y el sujeto fue alojado en un organismo policial. Esta semana será definida su situación.