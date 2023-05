Albañil golpeó a su concubina cuando ella quiso “cortar”

23/05/2023 - 23:09 Policiales

La Unidad Fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar, representada por la Dra. María del Pilar Gallo, ordenó que la policía apresara a un salvaje sujeto que hace tareas de albañilería y que atacó a golpes a su concubina mientras estaban juntos en la vivienda que compartían en el barrio San Carlos de La Banda.

El hecho se produjo cerca de las 17.30 del lunes, según consta en la denuncia de la víctima, cuando ella pretendía ir al festejo de cumpleaños de un sobrino y su pareja —de 28 años— no la dejaba salir de la vivienda.

Según contó la joven, ella ya le había manifestado que tras el evento familiar no regresaría a la casa en común ya que quería terminar la relación amorosa que comenzó hace más de tres años.

En ese momento se generó una discusión donde el acusado le manifestaba que si no volvía él golpearía a sus padres y hermanos. A pesar de sus amenazas, la mujer continuó firme en su postura por lo que el albañil comenzó a darle golpes de puño.

No conforme con ello, el violento tomó un palo y le dio golpes en la espalda, brazos y piernas. La mujer tomó su teléfono para pedir ayuda, pero el acusado se lo quitó y lo arrojó al suelo, destruyéndolo.

Como pudo la mujer corrió hasta la casa de su suegra, en una vivienda colindante y pidió ayuda.

El acusado antes de retirarse del lugar le manifestó: "No te voy a dejar tranquila. Denunciame si quieres, no tengo miedo porque me iré a Córdoba".