Preventiva para camionero por abuso de bebé e hija de 14 años

25/05/2023 - 21:54 Policiales

La jueza de Control y Garantías de la ciudad de Añatuya, General Taboada, Gladys Liliana Lami, dictó ayer la prisión preventiva en contra de un camionero correntino, sospechado de abusar sexualmente de un niño de 1 año y 11 meses y de su hija, de 14 años.





Según se desprende de la causa que investiga la fiscal Alejandra Sobrero, el escenario habría sido una vivienda en el departamento Belgrano. En una casa, el transportista residía con su pareja, su hija de 14 años, y una hijastra.





El mes pasado, la pareja buscó a su concubino y no lo encontró. En un momento, advirtió que en el interior de su automóvil se encontraba el camionero junto al nieto de la mujer, de 1 año y 11 meses.





En virtud a antecedentes sobre abuso sexual, la primera reacción de la mujer fue reprocharle a su pareja tamaño hecho curioso y atípico. Como el niño lloraba, su abuela lo condujo ante un médico.





Minutos después, el profesional le habría informado que el niño presentaba signos evidentes de abuso sexual. Las sospechas se acentuaron más y la mujer formalizó una denuncia en contra del correntino.





Acto II





Apresado el camionero, la mujer dialogó con su hija de 14 años., quien le habría relatado que ella también supo ser abusada sexualmente por su padre. Sin perder tiempo, la mujer amplió la denuncia y la fiscal llevó a dos el número de víctimas.





Con los dos casos en proceso, la Fiscalía dispuso Cámara Gesell. Y allí se produjo un "cuello de botella", o vallas insalvables. Trascendió que el niño no emite palabra alguna. No es todo. La adolescente no habría acusado a su padre de vejarla.





Sin embargo, los dos protagonistas presentarían claras muestras de abuso sexual y todas las sospechas recaen sobre la misma persona: su padre, el camionero.





"Abuso sexual con acceso carnal reiterado agravado por el vínculo y convivencia preexistente", serían las imputaciones dominantes en que Sobrero libra su batalla.





En audiencia, la defensa bregó por la libertad, pero el planteo fue desestimado porque las pruebas científicas serían contundentes, desde el plano clínico.