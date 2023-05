Indagarán al sujeto que torturó a trompadas a un niño de 2 años

26/05/2023 - 23:49 Policiales

La Fiscalía indagará y someterá a pericias psicológicas a un individuo que cayó preso, tras mandar al hospital a un niño de 2 años, tras agredirlo a trompadas, furioso porque la madre, es decir su pareja, lo expulsó de su vida, al descubrir que atacaba a golpes a su madre y hasta habituaba robar.

Se trata de Pablo Daniel Moreno, a quien la fiscal Andrea Juárez atribuye cargos delicados por las lesiones graves del niño y amenazas a su progenitora, trascendió del proceso en instrucción.

El escenario fue una casa en el departamento Moreno. La denunciante, de 22 años, mantenía una relación de diez meses con Moreno. Con altibajos verbales, pero inequívoca violencia, el fin de semana dijo basta al comprobar que Moreno golpeaba a su progenitora y cometía robos en la zona.

Fuera, pero con ira y violencia

Harta, conminó al sujeto a retirarse, pero éste le habría respondido que de ser echado "mataré a tu padre y a tus hermanos", afirmó la joven. Sin contemplaciones, se abalanzó sobre el hijo de 2 años, y lo agredió a trompadas en el rostro, piernas y a la altura del abdomen.

"Me voy a ir cuando yo quiera, no porque vos me corras", Moreno dejó en claro a la mujer. Ni bien dejó la vivienda, ella tomó en brazos a su hijo y lo condujo al Hospital de Tintina, Moreno, se informa en la causa.

Según la denuncia de los médicos, el 22 de mayo madre e hijo ingresaron al hospital. El pequeño quedó internado en Pediatría. Al ser asistido por el médico de guardia se observaron hematomas en el rostro y en distintas partes de cuerpo, cicatrices de mordeduras y golpes varios en las extremidades y tronco.

La mamá habría explicado que se cayó, pero luego se quebró y confirmó que no era la primera vez que ella y sus niños recibían esos maltratos. Muy desolada, acusó a su pareja, pero aclaró que la tenía aterrada con amenazas. El 23 de mayo lo denunció y el suceso fue judicializado.

Mientras tanto, debido a la magnitud de los golpes en todo el cuerpo, los médicos resolvieron derivarlo al Cepsi. Allí, los profesionales mantienen internado al paciente, pero también formalizaron la denuncia.

Allanamiento y detención

Con la misma inmediatez, la fiscal Andrea Juárez requirió la detención de Moreno y la jueza de Género, Norma Morán, se la concedió sin titubear.

Con el niño internado, con hematomas y mordeduras, Moreno fue apresado y desde el lunes desfilará por la Fiscalía y tribunales. Hay un equipo de psicólogos que lo espera. Pero lo más sustancioso es que Juárez se apresta a indagarlo y a citar a familiares y vecinos de las dos víctimas.

A la vez, la funcionaria aguarda los informes médicos y así trasladar a las imputaciones una dimensión cabal de las heridas en el niño, quien lentamente se recupera en una sala del Cepsi.