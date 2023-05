Preso por "afer cadetes" ampliará indagatoria y fiscal pide preventiva

29/05/2023 - 23:58 Policiales

La Fiscalía habría requerido prisión preventiva para los imputados, María Deolivia Romero y Luis Mario Maldonado, sospechados de estafar a una decena de jóvenes domiciliados en Monte Quemado, Copo, deseosos de ingresar a la Escuela de Policía.



"Estafa" es el cargo atribuido por el Ministerio Público a los dos imputados, quienes cayeron presos casi un mes atrás, luego de que 25 jóvenes se agolparan en una oficina, frente a los tribunales. Allí, le exigieron a Maldonado el reintegro de mínimos $ 50.000, como "pasaporte" para convertirse en cadetes y sortear el primer filtro de junio venidero.



En contexto, los denunciantes manifestaron que Maldonado, Romero y un tal "Chicho" (nexo en Monte Quemado) pedían a los jóvenes desde $ 50.000 para facilitarles el ingreso a la Escuela de Policía. Sin embargo, hasta ahora solo cayeron detenidos Maldonado y Romero.



El contragolpe de Maldonado



Sin perder tiempo, la defensa de Maldonado, Javier Leiva, comanda una ofensiva, resuelto en evitar que su cliente reciba los cimbronazos de la Justicia.

Desde esa estrategia, en los próximos días Maldonado ampliaría su declaración de imputado. Es todo un enigma lo que revelará, pero se deduce que no desea cargar solo las consecuencias del proceso.



El caso es muy delicado. La Justicia también incautó a Maldonado sellos de médicos y documentación varia. de los mismos se desprende que los sospechosos reclutaban candidatos "pagos" y ellos se encargaban de que pasaran los controles médicos, con certificados de aptitud física, psicológicos incluidos.



Para Leiva, la investigación sería insuficiente y aún no estarían dadas las condiciones para el teórico dictado de prisión preventiva.

''Pagué $ 50.000 y me pidieron más plata'', dijo la otra imputada al despegarse de Maldonado



La acusación indica que entre octubre del 2022 y mayo del 2023, los dos imputados estafaron a numerosos jóvenes. El 8 de mayo, declaró Romero: "Yo no tengo nada que ver con Maldonado".

Explicó que ella y su hijo también fueron estafados por el otro acusado. Explicó que desde el 2022 peregrina para hacer ingresar a su hijo (por baja estatura) a la Escuela de Policía. En ese contexto, recordó que tiempo atrás se reunió con "Chicho" cerca de la terminal de ómnibus. "Me dijo que conocía a Maldonado. Que era gestor. Y me dijo que cobraba $ 50.000 para realizar el trámite. Le dije que si era verdad, le iba a pagar".



La explicación de la mujer



En unos pocos minutos habría arribado Maldonado "... y le pagué $ 50.000, dinero que estaba destinado para mis exámenes médicos", ahondó a la Justicia.

Luego, Romero habría pagado otros $ 25.000 "en concepto de uniforme. Después le habría pedido $ 25.000 más y ella cedió. Ahondó que hay otros 30 chicos más estafados.