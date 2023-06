No dijo una palabra el exsubcomisario, acusado de estafa por $ 7.500.000

06/06/2023 - 00:01 Policiales

El exsubcomisario, Jorge Washington Bulacio, fue indagado ayer sindicado de liderar la presunta "asociación ilícita" que habría defraudado a Lo Bruno S.A en más de $ 7.500.000 con cheques del Círculo de Oficiales de la Policía de Santiago del Estero (Copse).

En primer turno, el miércoles, la fiscal Luciana Jacobo indagó a Héctor Leopoldo Melín, 55. Son los últimos detenidos dentro de una presunta larga cadena delictiva conformada también por el titular del Copse, Ricardo León González; el tesorero Fabián Enrique Escobar y Elías Moukhaiber Bitar.

A los tres últimos, en abril la jueza de Control y Garantías, María Pía Danielsen, les dictó prisión preventiva por "asociación ilícita en perjuicio del orden público"; "falsa denuncia"; "estafas reiteradas" y "administración fraudulenta en perjuicio del Copse".

Casi dos meses después, han sido detenidos Bulacio y Melín. El primero fue indagado ayer y se habría abstenido de declarar, por sugerencia de su abogado, Horacio Pato. Según Jacobo, "entre octubre del 2022 y enero del 2023 Bulacio ejerció la jefatura de la asociación ilícita, destinada (el fin) a defraudar al Copse y a Lo Bruno S.A".

El medio habrían sido "cheques del Copse pero desde la cuenta bancaria de Elias Mokhaiber Bitar, cuyos números resultaron los 15495754 y 15495777, ninguno de los cuales pudo ser cobrado por la firma. Que el perjuicio económico producido ascendería a la suma aproximada de $7.500.000", subrayó la fiscal en su acusación formal.

Asistido por la abogada Aída Farrán Serlé, Melín declaró el lunes. "Me dedico a pedir presupuestos en diferentes empresas por encargo de terceros. Luego cotejamos los presupuestos y el mejor monto se compra…", señaló el imputado.

"No es la primera vez que hago este trabajo. Conocí al señor Bulacio en un bar de la Roca y Salta, y como él sabía a qué me dedico, me encomendó el trabajo. Yo le saqué presupuestos varias veces" en otras empresas "… y me pagó por ello $ 10.000, pero luego él hacía las compras", clarificó.

"Un día, el señor Bulacio me pidió de favor que lleve los cheques a Lo Bruno. Los cheques eran del Copse. No recuerdo el monto. Me dijo que eran cheques de la policía, entonces no dudé. Yo no endosé los cheques ni tampoco firmé", enfatizó el detenido.

Con los dos detenidos ya indagados, ahora la Fiscalía cimenta las bases para la audiencia de prórroga de detención y/o prisión preventiva.

La defensa de Héctor Melin no ve delito

"Mi cliente fue un simple intermediario. Llevó cheques, que nunca endosó. Llevar documentos bancarios es la esencia de su trabajo. Se dedica a buscar presupuestos. No veo dónde está el ardid, o espíritu delictivo".



"Un comerciante que entró en desgracia"

"Mi representado no es un estafador serial. Es un desarrollador comercial inmobiliario que cayó en desgracia. Entró en una espiral de usura y muchos proyectos quedaron truncos y quedó en una cesación de pagos".