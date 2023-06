Fiscal quiere que los 14 juzgados por estafa con recetas falsas de insulina devuelvan toda la plata

07/06/2023 - 00:04 Policiales

La Fiscalía adelantó ayer que requerirá resarcimientos millonarios a los 14 imputados, en el prólogo del juicio por la megacausa, en que se procura desenmascarar una estafa al Pami, superior a los $ 20.000.000, emanada de la venta de insulina cuya cobertura a pacientes diabéticos es absolutamente gratuita.

El juicio se inició a las 9.30, presidido por el vocal Abelardo Basbús. La acusación es potestad de la fiscal Indiana Garzón.

En el banquillo se encuentran Acosta Teresa; Alegre Edgardo Rafael; Cardozo Ricardo Rodolfo; Córdoba Juan Pablo; Díaz Gattoni Dalma Daiana; Leyría Cristian Fernando; Luna María de los Ángeles; Montes María Florencia; Petros Augusto Javier; Rago Miguel Ariel; Rago Walter Eduardo; Sánchez Juan José; Villalba Nelson Enrique y García Hugo Daniel

En esencia, todos ellos conforman un grupo de empresarios, farmacéuticos, directores y empleados de farmacia. Solo uno reside en Córdoba, los restantes son santiagueños.

La denuncia del 2016

Todo comenzó en el 2016 con la denuncia presentada por Pablo Ezequiel Piqué, secretario general de la Procuración General de la Nación, a cargo de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos cometidos en el ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

En ella, alertó a la Fiscalía Federal sobre maniobras mediante el uso ilegítimo de recetarios y datos de afiliados con el objeto de obtener, a costa del mismo, insulina y tiras reactivas para diabéticos.

El modus operandi constaba de recetas confeccionadas con información de beneficiarios registrados como diabéticos y con firma y sello de médicos consignados en formularios prescriptores.

Estalló el escándalo y el juez federal Guillermo Molinari dispuso allanamientos en varias provincias. En los primeros pasos, la causa desnudó cientos de recetas prescriptas por médicos con teóricos pacientes menores de 80 años. Todos declararon que jamás fueron diabéticos, ni hicieron trámites para empadronarse como tales en el Pami.

Asimismo, al ser citados por la Fiscalía, los teóricos profesionales médicos que aparecían como prescribientes de insulina y tiras reactivas en las recetas, negaron toda vinculación con las operatorias.

Al realizarse el cuerpo de escritura para su peritación, los galenos desconocieron la firma y sello obrantes en los recetarios, así como también manifestaron no conocer las personas a cuyo nombre se extendieron las prescripciones médicas; algunos manifestaron no ser prestadores del Pami; otros sí lo eran, pero clarificaron que no atendían pacientes ambulatorios; otros que sí lo hacían, subrayaron que las personas involucradas no se corresponden con los pacientes beneficiarios asignados por el Pami, es decir, no eran sus médicos.

Exclusiones probatorias y nulidades, en espera

En la primera jornada, la Fiscalía detalló la requisitoria de elevación a juicio. En esencia, los delitos investigados serán "defraudación calificada", "expendio de medicamento con recetas adulteradas" y es probable que la "asociación ilícita" corone el conjunto de acusaciones.

En general, han sido dispuestas dos o tres audiencias por semana, en doble turno. La de hoy será en medio turno, pero mañana ya ingresará el fuerte de testigos.

Desde el arranque de las audiencias, algunos abogados defensores, como Lucas Vieyra, plantearon nulidades y exclusiones probatorias, en especial a la requisitoria de elevación a juicio, pero serán analizadas sobre la marcha del proceso, según informó el titular del tribunal unipersonal, Abelardo Basbús.