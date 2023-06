A la cárcel por romper la tobillera electrónica e ingresar a casa de su ex

09/06/2023 - 23:15 Policiales

A través de un juicio abreviado, la Dra. Roxana Menini, jueza de Control y Garantías de La Banda, condenó a cinco años de cárcel a un violento sujeto que atacó a su pareja en seis oportunidades y en una de ellas destruyó el rastreador electrónico que tenía.

Durante la jornada de ayer se llevó a cabo un debate oral donde la Unidad Fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar —representada por la fiscal Ximena Jerez y la instructora Eugenia Pereyra— solicitó que se homologue el acuerdo firmado entre las partes.

La Fiscalía expresó que sobre Carlos Alberto Jiménez pesaban seis denuncias en perjuicio de su expareja por los delitos de lesiones leves calificadas reiteradas y amenazas calificadas, en concurso real; y desobediencia judicial y daños, en concurso ideal.

Las representantes del MPF indicaron que el primer hecho ocurrió el 1 de febrero del 2020, en el Bº San Carlos de La Banda, cuando el imputado, en aparente estado de ebriedad, se presentó en un domicilio donde se encontraba la denunciante y la amenazó de muerte.

La víctima se encontraba acostada con su hijo y su sobrino cuando Jiménez ingresó de forma violenta a la habitación y le manifestó: "Cómo me vas a hacer así y te vas a acostar con tu propio sobrino. Te voy a matar a vos, y al que se meta, lo voy a hincar", para luego irse de la casa.

Durante el año 2020, el imputado continuó con las amenazas y agresiones físicas hacia su expareja en reiteradas oportunidades. Según consta en las denuncias de la víctima, Jiménez la hostigaba y donde la encontraba la insultaba.

Días después fue aprehendido, mientras que el 26 de agosto del 2021 se realizó una audiencia donde la Justicia de Control y Garantía excarceló al imputado imponiéndole una serie de reglas de conducta, entre ellas la tobillera electrónica.

Apenas una semana después, más precisamente el 1 de septiembre, desactivó el rastreador y se trasladó a la localidad de Rubia Moreno. Acoholizado, ingresó a la casa de la víctima exigiéndole dormir allí.

Mientras se encontraba en la casa, la policía se comunicó con la damnificada informándole que el acusado se había quitado el dispositivo y que la última alerta era en una zona montuosa cerca a su inmueble.

Los efectivos le indicaron a la víctima que estaban camino a su casa y ella, amenazada por su ex, les manifestó que no estaba en el lugar. Cuando Jiménez vio que los funcionarios policiales iban a llegar a la casa de su ex huyó, pero más tarde fue apresado en el monte.

Durante el debate reconoció los hechos, por lo que la Dra. Menini homologó el acuerdo y lo condenó.