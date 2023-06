Lo juzgan por abusar de dos hermanitas desde los 8 años

27/06/2023 - 22:53 Policiales

Un individuo es juzgado desde ayer a puertas cerradas, acusado de abusar sexualmente de dos pequeñas sobrinas en una localidad del Dto. Atamisqui, hijas de su cuñada, quien debió dejarlas a su cuidado al viajar -enferma- a Córdoba.

"Abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente" y "abuso sexual simple agravado por la convivencia preexistente, todo en concurso real de delitos, son los cargos enrostrados al sujeto por las fiscales Érika Leguizamón y Vanina Aguilera.

El tribunal está conformado por los vocales Daniela Campos Nittinger, Julio David Alegre Paz (presidente) y Luis Domínguez. La querella es ejercida por Malena Valentina Bustos. La defensa está a cargo de Carlos Ríos López.

Viaje y pesadilla

Trascendió que en el 2010, la madre de las nenas viajó a Córdoba y ellas quedaron al cuidado de una tía, esposa del tío político denunciado, quien no tardó en comenzar a vejar a las menores.

En 2011, una tercera hermana (de 11 años), con representación de un adulto, denunció al tío. Entonces fue abierta una causa judicial, pero el individuo terminó sobreseído en el 2015.

En el 2020, lo denunciaron otras dos hermanas y sus historias arribaron ayer a debate oral. Hoy tienen 23 y 26 años. La mayor declaró ayer que fue vejada entre los 8 y 14 años.

En la denuncia, señaló que años atrás una de las jovencitas estalló de angustia durante una reunión familiar. Los tíos expulsaron de la casa al individuo y la madre de las menores, de regreso, denunció.

En aquella ocasión, el acusado estuvo preso casi 40 días y recuperó la libertad. Su esposa lo perdonó y permitió su regreso a casa. Al contemplar que la mayoría de la familia no le creyó a su hermana, otra de las víctimas prefirió callar, al igual que la tercera víctima.

En diciembre de 2020 dijeron basta. Ya mayores, refrendaron la denuncia y viralizaron su historia por redes sociales y en grupos de whatsapp.

Prefirió el silencio

Ese individuo desde ayer enfrenta a un tribunal, cuya suerte tiene en sus manos. En la jornada inaugural prefirió no declarar, pero su defensa adelantó que de ser necesario, podría romper el silencio según el juicio navegue por aguas tranquilas, o una literal tempestad jurídica.

Horror: A la nena de 10 años le advirtió que debía "cuidarse

La joven de 26 años declaró ayer, en consonancia con su relato original. Aquí, sus definiciones más shoqueantes:

* "Siempre supe que lo que me hacía estaba mal. Era chiquita y me llevaba a una especie de pieza..."

* "A los 10 años me abusó y dijo: Nos vamos a tener que cuidar. Al parecer, me sugería evitar que me quedara embarazada".

* "Me quedó un dolor en el alma".

Soledad y desolación

* "Las siestas eran terribles. Me trasladaba de la mano a un lugar apartado de la casa. Al principio no sabía qué era, pero intuía que estaba mal..."

* "No sé cómo no hablábamos entre nosotras ya que nos pasaba lo mismo. A mí me pasó varios años; a otra hermana menos, pero con muchos manoseos y a nuestra tercera, una vez".

* "Hay cosas que no recuerdo. Es como que mi mente las borró directamente. Pero aún queda en mi corazón un profundo dolor, mezcla de soledad y abandono tal vez".

* "Nunca más ese hombre le hará daño a una niña. Que se haga responsable, y pague, por habernos robado y ultrajado nuestra niñez..."