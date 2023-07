Atacó con cuchillo a ex aprovechando que ella tiene prisión domiciliaria

06/07/2023 - 22:23 Policiales

Un violento joven, aprovechando que su ex pareja se encuentra con arresto domiciliario en el marco de una causa por narcomenudeo, la amenazó con matarla con un cuchillo, mientras se encontraba en la casa donde ella reside en el barrio Río Dulce.

El hecho se registró pasadas las 21.45 del miércoles cuando la joven se encontraba en su casa y su ex pareja —con quien está separada desde hace dos meses, pero comparten el mismo techo— regresó de la calle.

La víctima (31) contó que tiene un hijo en común con el acusado de dos meses de vida y debido a que ella se encuentra con prisión preventiva en el marco de una investigación por venta de drogas el acusado la ayuda con las compras diarias.

Sobre el ataque explicó que antes de la agresión, cerca de las 16.30 le pidió a su pareja —de apellido Chávez (23)— que fuera a comprarle pañales para su bebé ya que no tenía para cambiarle.

Ante esta situación el acusado se retiró de la vivienda manifestándole: "Ya vuelvo, voy a mi casa y regreso". Cerca de las 21.30 se hizo presente en la casa y se dirigió hasta la habitación de la joven donde comienza a buscar un paquete que había guardado entre sus pertenencias.

Al ver que su ex pareja también estaba en el dormitorio, el sujeto comenzó a gritarle que saliera y no tocara ninguna de sus pertenencias. En ese momento la mujer tomó una bolsa de su ex —aparentemente con sustancias tóxicas— por lo que el sujeto la tomó por la fuerza de los brazos, la tiró al piso y le propinó un golpe de puño en el rostro. Luego tomó un cuchillo e intentó lesionarla mientras le decía: "Si me denuncias te voy a matar".

El acusado se retiró de la vivienda y la joven no dudó en pedir ayuda a la policía. Los efectivos alertaron de la situación a la Dra. Ximena Jerez —fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar— quien solicitó una orden de allanamiento y detención para el acusado. Ante esto, los uniformados se trasladaron hasta un inmueble sobre calle Juan José Paso del Bº San Javier II, y pusieron tras las rejas al acusado.