Denunciaron a "usureros" por presunto despojo de edificio

07/07/2023 - 00:49 Policiales

El expropietario de un edificio compuesto por locales comerciales y 33 departamentos habría denunciado a un grupo de presuntos "usureros" de haberlo despojado del inmueble valiéndose de "estafa", "amenazas" y "falsificación de documentos".

Según Pedro Eliseo García, su familia era propietaria y él, administrador de un edificio céntrico compuesto de una farmacia, locales comerciales y 33 departamentos.

Con el patrocinio del abogado Adrián Montenegro, García se habría constituido en querellante en la víspera, dentro de un proceso que investigaría el fiscal Gustavo Ratier y cuyas denuncias fueron presentadas en mayo pasado, en forma virtual y en la Seccional Décima.

Concretamente, reveló que una década atrás afrontó "…unos problemas económicos y financieros con mi empresa, sumados a familiares de salud. Tuve que irme a vivir cuatro meses a Buenos Aires. Esto me llevó a un estado económico crítico y desesperante".

Así, habría conocido a un hombre ligado a la usura. Le prestó una suma importante de dinero (U$S 70.000), "… que yo con posterioridad se la devuelvo. Luego, cuando compré mi casa del B° Juramento me veo obligado nuevamente a recurrir a él, ya que me habían metido un juicio y querían rematarme la casa", ahondó García.

Continuó que el usurero tenía amigos, intermediarios. En la nueva solicitud de un préstamo, "me dijo (el prestamista) que para garantizar sus intereses, pusiera a nombre de un socio suyo la mitad del edificio…", es decir el 50%.

Agregó que fue presionado y amenazado de muerte con que lo haga, sí o sí. Con miedo, sumado a mi depresión, bajo esas presiones lo hago". Todo se refrendó ante un escribano del medio, "… quien era socio de ellos y nunca me hace un contradocumento", especificó.

"Del otro 50% indiviso (es decir, el edificio sin división) quedó a nombre de otro socio del prestamista, "… quien a su vez supuestamente me entregaba un campo. Todo era en los papeles nomás, por tema impositivo me decían. Ellos, todos, para seguir cobrando los intereses se quedan además con la administración del edificio, con las cobranzas y el campo que nunca me entregaron. Todo en concepto de los intereses…", aseguró.

Prosiguió García. "… Luego vino lo peor". En aparente depresión por crisis familiar, "… me comienzan a presionar para que les transfiera el resto de la propiedad, todo el edificio. Llegaron hasta lo más bajo ya que se metieron con mis hijos, me amenazaron con que si no firmaba a ellos les podía pasar algo".

Acto seguido, lo habrían conducido a una escribanía y ante un comprador de buena fe. "Ahí, ellos se llevan un millón de dólares. A mí, me dan 10 documentos de entre $ 100 a $ 120.000. Solo eso. El accionar de estas personas destruyó mi vida. Me quitaron todo. Firmé por las amenazas de muerte y por mi depresión. Nunca pude dar con la escritura de cesión del cincuenta por ciento indiviso, ni en el Registro de la Propiedad ni mucho menos con el escribano".

“Estafa”, “defraudación” y “desbaratamiento de derechos acordados”, los cargos

Los delitos enrostrados son “estafa”, “defraudación” y “desbaratamiento de derechos acordados”, según trascendió al cierre de esta edición. En esencia, García sostiene que fue estafado con el 50% restante del edificio, falsificaciones, aprietes y complicidad entre los presuntos usureros y el escribano, a quien endilga responsabilidad en el presunto despojo.

Pone énfasis en aspectos vitales a ser investigados por Ratier, oficios mediante a ser librados próximamente. García indicó que refrendó el 50% del piso a cambio de un campo que nunca le habría sido entregado. También, enfatizó que nunca cedió el 50% restante y que su firma habría sido fraguada.