Arrojó agua hirviendo a su pareja y ahora la amenazó

11/07/2023 - 00:31 Policiales

Un sujeto apodado el "Zurdo" fue apresado en Los Pirpintos, Copo, sospechado de amenazar en complicidad con su madre, a su pareja, a quien en junio habría arrojado agua caliente en las piernas y ahorcado con sus manos.

Allí se sustenta la investigación que desde el domingo lleva adelante el fiscal Daniel Ábalos, quien afectó a una comisión policial de la Seccional 22 de Monte Quemado para la concreción del operativo, por considerar un peligro al "Zurdo", mientras su madre cruza los dedos.

Según la víctima de apellido Martínez, de 24 años, oriunda de Alberdi, hace un año que convive con el "Zurdo" Gutiérrez, y que no tienen hijos en común. Ella sí, fruto de una relación anterior.

Por motivos ignorados, el individuo se habría puesto más loco que lo habitual el domingo y comenzó a insultar a su pareja. La discusión fue de menor a mayor, al extremo de unírsele su propia madre. Aterrada por los gritos, Martínez corrió hasta el Destacamento Nº 2 y requirió ayuda, convencida de que terminaría en el hospital, "como el mes pasado".

Al indagar los uniformados sobre lo aludido, Martínez mostró sus piernas y dejó ver signos visibles de quemaduras recientes. "Él me tiró agua caliente en junio. Encima, me tomó del cuello y me ahorcó un rato", relató.

Aquella confesión modificó drásticamente la "suerte" del "Zurdo", quien acabó esposado y cargado en un patrullero, con una estación directa y sin escalas a la Seccional 22.

A primera hora, el fiscal Ábalos pidió ayer audiencia de conversión y arbitrará los medios para que el "Zurdo" permanezca a la sombra de una celda, o al menos bien lejos de la casa de Martínez. De la damnificada, se sabe que presentó los informes médicos sobre las quemaduras y que no lo denunció por miedo y quizá hasta otorgándole una cuota más de oportunidad, aún en desmedro de su seguridad y la de sus hijos.