Representante de Ke Personajes confirmó la estafa a bailantero santiagueño de Huachana

12/07/2023 - 00:20 Policiales

"Ke Personajes no actuará en Santiago, porque entre el 25 y 31 de julio tiene varios shows en el Perú. Lamento que en la desesperación por contratarlo, hayan sido estafados, porque no conozco a ningún representante en La Rioja".

Tajante, Juan Emanuel Álvarez, el verdadero representante del grupo cumbiero confirmó ayer a EL LIBERAL que la afamado banda entrerriana nunca fue contratado por santiagueños, con lo cual toma fuerza la hipótesis de una "estafa" cercana a los U$S 20.500 casi $ 10.300.000 en perjuicio del organizador de bailes en Huachana, Milton Rodrigo Gutiérrez.

Álvarez dejó en claro su condición: "Soy el representante de Ke Personajes. Debo aclarar que nos han llamado fácil 15 intermediarios de Santiago del Estero, pero nuestra empresa es y trabaja con seriedad. Ya habíamos refrendado un contrato con una firma en Perú. Y siempre cumplimos lo acordado".

En diálogo con EL LIBERAL, el representante profundizó: "Vea, trabajamos así. Nuestra empresa no solicita dinero por adelantado. Llegado el momento, el depósito es a la cuenta de Emanuel Noir. Todo lo que se haya dicho, o hecho, es ajeno a nuestra empresa", clarificó.

"No conozco a ningún Rodríguez", afirmó, en alusión al riojano Sergio David Rodríguez, quien se habría presentado como representante del mismo grupo y acordado un show, de una hora y media, a cambio de U$S 50.000 globales, monto del cual el santiagueño habría abonado U$S 20.500, según la denuncia que motoriza su abogado, Fabio Jugo Brevetta.

Al baile fiscal

Mientras tanto, el presunto damnificado y el abogado se trasladaron ayer a la Fiscalía. "Mi representado ha ratificado la denuncia en contra de Sergio David Rodríguez porque fue estafado y aquí están en juego ahorros de muchos largos años", indicó Jugo Brevetta.

"Aguardamos pericias y extracción del celular de mi cliente, donde quedó claro el ardid y la estafa de Rodríguez. A la vez, se arbitrarían los medios para que la entidad crediticia que el individuo invoca en una falsa transferencia de la suma efectivizada, nos informe lo que intuimos: todo es falso", interpretó.

En efecto, desde el fin de semana Rodríguez se habría comprometido en reintegrar los casi $ 10.300.000 recibidos en dos viajes: uno a Santiago del Estero y el otro, a la provincia de Catamarca. "Después de llevarse aclaro los dólares, el sujeto solo responde a celulares y literalmente desapareció", enfatizó Jugo Brevetta.

Nueva denuncia y peligro de detención

Gutiérrez aguarda que el banco y las pericias determinen lo afirmado: "Que fui víctima de una estafa", según precisó anoche.

Cumplido ese requisito legal, ya habría facultado a su abogado a acelerar los tiempos, meter 5ª y requerir la imputación y detención del presunto falso representante riojano.

Ello fue deslizado al cierre de esta edición, pero con un inesperado nuevo capítulo. "Vamos a denunciar al falso representante por violar y quizá falsificar las normas sobre transferencias de dinero en la entidad crediticia".

Persuasivo, Jugo Brevetta explicó: "Una vez que hemos desbaratado la maniobra, el acusado comenzó a enviarnos mensajes de whatsapp. A mi representado remitió comprobantes de teóricas falsas transferencias de dinero".

"En la práctica, es probable que certificados de otras personas hayan sido empleados para adosar el reintegro a mi representado. Y con esos comprobantes apócrifos, intenta hacerle creer que el dinero fue transferido y que si no impacta en Santiago, escapa por completo a su responsabilidad", subrayó el abogado.

"A todas luces aquí hay una realidad inobjetable. Mi cliente fue estafado. La banda no actuará; pagó U$S 20.500 y el dinero aún no le fue devuelto. Todo lo que el riojano pretenda ahora hacer es manotazo de ahogado de alguien que sabe que se le viene la noche, es decir que caerá preso", enfatizó.