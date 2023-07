“De esta noche no pasas”, brutal amenaza de muerte a una joven

13/07/2023 - 23:15 Policiales

Un peligroso sujeto atacó a su pareja, tras mantener una discusión mientras se encontraba en la vivienda donde reside en el interior del paraje La Loma, Banda.

El grave caso se produjo pasadas las 13 de ayer cuando la víctima (20) llamó a la policía e informó que su pareja, con quien retomó la relación hace un mes, la había agredido y se encontraba lesionada.

De inmediato efectivos de la Comisaría 13 de la Mujer y la Familia llegaron a la casa y se entrevistaron con la joven quien contó que se disponían a almorzar y su pareja (20) le pidió que abriera su cuenta de Facebook, que él quería ver con quien conversaba.

La víctima se negó ya que no tenía en su teléfono tal red social. En ese momento el acusado comenzó a insultarla. Luego le quitó el aparato móvil. Al ver que no tenía su cuenta comenzó a lesionarla.

Según contó la víctima, la tomó del cuello y la golpeó contra una pared, para luego darle trompadas en la cara. Mientras la agredía le manifestó: "Te voy a levantar a puñaladas a vos y a tu madre, de esta noche no pasas vete sabiendo, a la noche voy a venir y te voy a matar delante de tu madre", y dejó de agredirla.

Antes de irse de la casa le expresó: "Si me llegas a denunciar voy a matar a tu madre, si no sos mía no vas a ser de nadie". La Dra. María del Pilar Gallo, fiscal de la Unidad de Violencia de Género ordenó que la policía buscara y pusiera tras las rejas al acusado.