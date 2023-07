Ella le pidió que buscara trabajo y él la desfiguró en una salvaje golpiza

14/07/2023 - 22:28 Policiales

Un joven fue apresado por la Policía después de que su concubina denunciara que la había atacado salvajemente a golpes de puño y puntapiés. La mujer aseguró además que no era la primera vez que la agredía.

Fuentes policiales informaron que el grave hecho de violencia se registró en la ciudad de Forres, cuando una joven de 23 años protagonizó una fuerte discusión con su concubino, un año menor, con el cual tiene un hijo de apenas poco más de 1 mes de vida.

Siempre en función de la denuncia, la damnificada afirmó que residen en un alquiler de la mencionada ciudad de departamento Robles, el cual paga con lo que percibe de la Asignación Universal por Hijo y de lo que ella percibe por trabajos que realiza en el campo en la cosecha de vegetales.

Justamente, el motivo de la discusión que habrían protagonizado el miércoles, habría sido que el acusado no quiere trabajar y tampoco colaboraría con ella en el cuidado del hijo en común, y de dos niñas que la joven tuvo antes de la relación entre ambos.

Siguiendo con su denuncia, la mujer aseguró que en un momento la discusión se tornó violenta y el acusado reaccionó propinándole golpes de puño y puntapiés en la cabeza.

No conforme con ello, el agresor la habría amenazado diciéndole que no le importaba que lo denunciara, porque a él, "no le iban a hacer nada", pero ella recibiría una golpiza.

Tras la denuncia, el hecho fue informado a la fiscal de turno, Dra. Ximena Jerez, la cual interiorizada de los pormenores y teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad de la joven y sus hijos, ordenó la aprehensión del acusado.

El sujeto ya fue reducido por la Policía y alojado en la comisaría a disposición de la Justicia.