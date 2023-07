Imputan al falso representante de Ke Personajes y pide eximición de prisión

14/07/2023 - 23:24 Policiales

El riojano Sergio David Rodríguez habría solicitado ayer eximición de prisión, tras ser imputado por presunta estafa de U$S 20.500 en perjuicio del bailantero santiagueño Milton Rodrigo Gutiérrez, quien intentó contratar a la banda "Ke Personajes" para una hora y media de show en la fiesta de la Virgen de Huachana, Alberdi, el 31 de julio próximo.

Ello trascendió al cierre, al expirar una semana delicada para Rodríguez, a quien el abogado de Gutiérrez, Fabio Jugo Brevetta, acorrala con pedidos de informes, pericias, más una denuncia por "falsificación de documento informático", próxima a ingresar a la Fiscalía.

En contexto, Gutiérrez denunció que Rodríguez fingió ser representante de "Ke Personajes". Así, "me cobró la mitad del presunto cachet de la banda y le pagué U$S 20.500, es decir más de $ 10.000.000, cuando en realidad el verdadero representante resultó Juan Emanuel Álvarez". Ahondó: "El 2 de junio Rodríguez vino a Santiago. Firmamos documentos y le entregué U$S 16.393,44 combinando moneda norteamericana con pesos argentinos al tipo de cambio dólar blue. El 6 de junio viajé a San Fernando del Valle de Catamarca y allí le pagué U$S 4.100. Solo me quedaba el saldo de U$S 4.506, para cuando me enviasen un video de la banda anunciando su actuación en Santiago que nunca se hizo", declaró el santiagueño a EL LIBERAL.

"Minado", día a día

Al advertir que el show de "Ke Personajes" era una utopía, Jugo Brevetta acudió a la Fiscalía y presentó una denuncia, reforzada con todos los escritos y documentos firmados entre las partes.

"Aquí no hubo incumplimiento alguno. Se trata de una burda estafa y esperamos que la Justicia actúe. Solo le puedo afirmar que todos los días el entorno de Rodríguez nos pide bajar pulsaciones; procurar lavar la imagen del falso representante. Y la respuesta es simple: que devuelva a mi cliente los ahorros que vilmente se llevó, estafándolo...", afirmó Jugo Brevetta.

Transcurridos los días, Rodríguez contragolpeó ayer con un plan A y B. Patrocinado por los abogados, Franklin Moyano y Ana Rojas, el riojano interpuso eximiciones de prisión ante el equipo de la Fiscalía y, a la vez, ante los jueces de Control y Garantías.

Qué dice la defensa de Rodríguez

"Lo que tenemos aquí es un incumplimiento contractual. Mi representado desea devolver el dinero, pero estamos negociando, dialogando, las condiciones de entrega. Vea, en la práctica esto ocurrió. Rodríguez es un tercero interesado (en la "contratación de la banda"). Digamos que él obró de tercerizador de la representación de la banda", interpretó Moyano.

Para los abogados no está nada dicho. Es decir, jugarán fuerte y resistirán cualquier posible detención ante un fiscal o un juez. Enfrente, Jugo Brevetta delineaba anoche otra denuncia. Se munía de documentación, ya que a su criterio "Rodríguez cometió otro delito, al enviarle falsas transferencias de dineros. Es decir, fraguó documentos bancarios para hacerle creer a mi cliente un reintegro ficticio", enfatizó.

Un testigo de identidad reservada declarará el lunes

Un testigo de identidad reservada declarará el lunes venidero ante el equipo fiscal que fue designado para la Feria de invierno, al parecer también víctima de una maniobra similar en manos de Rodríguez, pero en la provincia de La Rioja.

Ello trascendió anoche. De acuerdo con los voceros, el hombre también habría entregado al riojano una cifra muy importante. No solamente no "apareció" la banda contratada, sino que después habría ensayado un "reintegro", valiéndose de falsos documentos de transferencias y/o reintegro nunca materializado.