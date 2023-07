Denuncian al financista y a dos "socios" por "asociación ilícita"

14/07/2023 - 00:15 Policiales

Una profesional denunció ayer a un comerciante y financista por presunta "estafa y asociación ilícita" y sumó a un amigo y a la hermana de este, acusándolos de haber retenido para sí más de U$S 50.000, es decir alrededor de $ 25.000.000.

Con el patrocinio del abogado Diego Lindow, la damnificada accionó contra José Antonio Ribet, María Laura Ribet y Guillermo Juan Carreras Maciejowskij por "estafa, asociación ilícita y los que V.E. considere..."

La "víctima" reveló que era amiga de Ribet y compartieron reuniones familiares. "En octubre del 2020 charlamos sobre el proyecto de mi casa propia", detalló. "Días después, me comentó que podría invertir dinero de manera diversa (compra y venta de materiales de construcción y cambio de divisas) y con una renta mensual muy interesante, la cual me permitiría llegar a pagar la construcción de la casa por completo".

Ahondó que Ribet le propuso invertir sus ahorros y él se haría responsable. "En diciembre del 2020 le entregué mis ahorros que ascendían a U$S 20.000". Dos días después, "pude sacar lo que quedaba de mis ahorros y también le entregué U$S 17.000 con una promesa de rentabilidad mensual del 12%".

En dos meses habría cumplido lo pactado. "Al tercer mes y en vista de que faltaba todavía para poder construir la casa, le dije que no me diera los intereses; que formen parte de la inversión y así sumaría más capital".

Así, fue informada que de las operaciones también formaba parte Carreras Maciejowskij, "quien se encargaba de la compra de los materiales para construcción". Supo que también intervenía la hermana de Ribet. "Evidentemente, usaba a su hermana como testaferro y encubridora para sacar los bienes de su patrimonio", interpretó la denunciante. Luego, "le entregué U$S 1.000 el 26 de junio del 2021; U$S 15.800 el 26 de julio del 2021 y U$S 2.000 el 26 de agosto del mismo año. Por último, U$S 900 el 1 de febrero de 2022.

A 16 meses de la inversión, los acusados desaparecieron. La mujer los buscó y presionó, pero solo recibió cheques sin fondos, hasta que el celular dejó de recibir mentiras como respuestas.