Roban una recién nacida en Salta y la buscan en Santiago y en todo el país

15/07/2023 - 01:53 Policiales

Personal de la División Búsqueda de Personas de la policía santiagueña participa en la desesperada búsqueda de una bebé recién nacida que fue robada durante la tarde del jueves del hospital de Tartagal en la provincia de Salta.

Pasadas las 17.30 se activó la Alerta Sofía, sistema nacional de búsqueda de menores desaparecido, para lograr dar con la pequeña que fue llevada desde la sala de Maternidad del mencionado nosocomio.

La búsqueda, que se hizo extensiva en todo el país, se inició cuando sus padres notaron que no estaba en el cunero en el que la habían dejado.

Según se supo, su papá vive en una comunidad wichí ubicada en el pueblo de General Ballivián, a 47 kilómetros de Tartagal, mientras que la mamá residía en la ciudad de Mosconi, a 10 kilómetros de la ciudad.

Fuentes cercanas a la causa revelaron que la familia se había trasladado al Hospital Regional Juan D. Perón, donde sucedió el parto al rededor de las 17 del jueves.

Al nacer, la beba pesó 2,9 kilos y midió 50 centímetros. Quedó en observación junto con su mamá y su papá en una sala de internación del hospital. Cerca de las 6.30, su papá acompañó a la madre al baño y se ausentó de la habitación unos segundos.

Cuando la pareja regresó notó que la bebé, de apenas 24 horas de vida, ya no estaba. "El papá estaba conmocionado y muy asustado. Lo primero que hizo al ver que no estaba su hija fue salir a preguntar a las personas que se cruzaba si la habían visto. No pensó en advertirle a las autoridades y ahí se perdieron unos 20 minutos clave", relató un periodista salteño.

La mujer estaba desconsolada, llorando. Repetía que la bebé estaba desabrigada, sin mantita, solo con su ropita de color celeste. El frío que pudiera pasar les preocupaba mucho a ambos.

El hospital, tras conocerse el hecho, emitió un comunicado en el que se detalla: "Al tomar conocimiento del caso, la médica de guardia alertó de manera instantánea al 911 y desde Asuntos Legales se presentó la denuncia formal a la Fiscalía de turno".

La búsqueda ya involucra a Gendarmería Nacional y a la Policía de Salta, en un operativo de seguridad que tiene a todas las Unidades Regionales alertadas, especialmente en entradas y salidas a localidades y a la provincia.

Por su parte, la policía local, en el marco de la búsqueda, realiza estrictos controles en los accesos a nuestra provincia.

Además, las autoridades policiales solicitan a la comunidad toda su atención y colaboración en la búsqueda de la niña desaparecida. Cualquier información puede ser comunicada a la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Ultimátum para la ladrona, captada por las cámaras

El abogado que representa a la familia aseguró que ya estaría identificada la persona que secuestró a la recién nacida gracias a imágenes de cámaras de seguridad y requirió que la devolviera "en menos de 24 horas". El fiscal Rafael Medina aseguró, en cambio, que trabajan con un "identikit realizado sobre la base del testimonio de testigos", no de imágenes de video. La niña posee ojos negros, un lunar en la mejilla derecha, mide 50 centímetros y pesa 2,920 kg, llevaba puesto un buzo blanco y celeste con un perro ilustrado en el frente y un pantalón de color rosa.