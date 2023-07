Profesora de patín encerró a su pareja cuando era agredida

16/07/2023 - 00:42 Policiales

Un grave caso de violencia de género se registró la noche del viernes en una casa del barrio Mama Antula, cuando una profesora de patín fue salvajemente lesionada por su pareja, tras una discusión.

El brutal episodio de violencia de género se registró cerca de las 23.30 cuando la joven (28) se encontraba dentro de su propiedad ubicada en la Manzana 137, y en un determinado momento se generó una discusión con su pareja.

Tras el intercambio verbal, el acusado de apellido Cejas, de 32 años, comenzó a propinarle golpes de puño en distintas partes del cuerpo. La joven explicó que trató de calmar a su concubino, pero éste no cesó las agresiones. Al ver que no se iba a detener, la víctima abrió la puerta de su casa, llevándose con ella la llave y corrió a la calle gritando para pedir auxilio. Allí un vecino observó la situación y no dudó en brindarle refugio.

La víctima llamó a la policía e informó que cuando se retiró azotó la puerta y quedó con seguridad, por lo que su pareja se encontraba encerrada en el inmueble.

Los uniformados de inmediato se trasladaron a la casa de la joven y abrieron la puerta con la llave que les dio la joven. Así apresaron al violento que quedó tras las rejas por orden del Dr. Mariano Gómez, fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar. Por orden del fiscal de turno, la joven fue examinada por el médico de Sanidad que constató las heridas y le diagnosticó lesiones curables en cinco días.