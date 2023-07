Durísimo revés contra el joven que arrolló y mató al sereno del matadero

17/07/2023 - 22:20 Policiales

Abel Moreno, el joven que alcoholizado arrolló y mató con su automóvil al sereno David Francisco Véliz en la ruta 92, y luego se dio a la fuga abandonando a la víctima en el lugar, sufrió un duro revés judicial después de que dictaran la prisión preventiva en su contra.

La jueza de Control y Garantías de Añatuya, Dra. Ana María González Ruiz, rechazó los planteos de la defensa del joven de 24 años y, en cambio, sí hizo lugar al pedido del fiscal Guillermo Farías y la instructora, Dra. María Laura Toranzo, y dictó la prisión preventiva, por lo que continuará preso acusado de "Homicidio simple con dolo eventual y abandono de persona".

El siniestro vial se registró en la madrugada del domingo 11 de junio en la mencionada ruta, en Añatuya, General Taboada.

Moreno había salido con una pareja y amigos. Consumió bebidas hasta embriagarse en un boliche. En la madrugada decidió regresar a su casa en Real Sayana. En cambio, Véliz (57) se había levantado cerca de las 6, para dirigirse a su trabajo en el Matadero Municipal de Añatuya y se dirigía en su bicicleta.

Ebrio y a excesiva velocidad, Moreno arrolló con su Citroën C4 al ciclista, lo habría arrastrado varios metros hasta aplastarlo. Nunca frenó. Los peritos no detectaron ningún rastro. Solo habría dicho más tarde: "Me he mandado una macana".

La Policía lo detuvo poco más de 24 horas después del siniestro. El auto presentaba numerosos daños. Los testimonios en su contra serían contundentes.

Véliz fue hallado horas más tarde, ya sin vida, con severas lesiones en su cráneo y tórax, según la autopsia.