Salvaje sujeto abusó de su sobrina a los 6 años y ahora la vive amenazando

17/07/2023 - 22:53 Policiales

Un abominable individuo fue detenido en un allanamiento, acusado de abusar de una prima entre los 6 y 10 años en casa de su abuela, encerrándola en una de las habitaciones y forzándola a callarlo todo bajo amenazas de "matar a toda tu familia".

Según la denuncia de la víctima, hoy adolescente mayor de edad, los abusos se perpetraban cuando visitaba a la abuela, a la vez tía del sujeto, a quien la misma llamaba tío.

"Estos años viví aterrada. Sé que a otra prima le hizo lo mismo. Lo denunció, estuvo preso, salió y la causa quedó en la nada. Hacen un año que mis padres saben de todo esto. Lo denuncié, porque lo crucé en la calle, me amenazó y me persigue".

Ahondó que los abusos se consumaron en casa de su abuela y en la propia. "Casi siempre me encerraba en una de las habitaciones. Y casi siempre me tapaba la boca para que no grite. Me amenazaba que no contara nada a nadie, porque les iba a hacer algo a mis abuelos porque él vivía con ellos", afirmó la damnificada.

Ahora, el sujeto la interceptó en la calle y acusó de que, por ella y su prima, lo corrieron de la casa y dejaron en la calle.

Sin perder tiempo, la fiscal Jésica Lucas puso en marcha el andamiaje legal y lo imputó por "abuso sexual". Y la denunciante recibió un botón antipánico.

A la vez, la Justicia de Género allanó su casa y apresó al sujeto, quien enfrenta un proceso muy delicado, adelantaron los voceros.