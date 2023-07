Amplían detención para sujeto por más de $ 2,5 millones de "estafas" en su corralón del sur

El financista Guillermo Juan Carreras Maciejowskij continuará detenido aún en feria judicial, imputado por presuntas estafas superiores a los $ 2.500.000, con su ex corralón, al habérsele desestimado un habeas corpus, y su defensa forzará el envío del proceso ante la Cámara de Apelaciones del 4º piso de tribunales. El hombre de negocios permanece detenido desde el 7 de julio, tras una denuncia colectiva que motorizan los abogados Luis Barraza, 16 en total, y Javier Leiva, 5 presentaciones. Según las víctimas, ellas pagaron, pero nunca recibieron las bolsas de cemento, arena, hierros, cal, etc. Pese a los reclamos, el comerciante literalmente "desapareció" de su local, en avenida Belgrano al 3000, hasta terminar cerrándolo. Urgente, su abogado, Felipe Villalba, interpuso eximición de prisión, pero el juez de Control y Garantías, Fernando Paradelo, le dijo no (ratificó pedido de detención), hasta tanto se presentare y fuera indagado. Decisión apelada por Fiscalía que entendía, el acusado debía ser indagado y detenido por "el tendal". La mesa de dinero Caído preso, Villalba abrió el paraguas ya que se le sumaron más denuncias, en especial una por presunta "estafa" con mesas de dinero, extensivas a dos ex amigos: José Antonio Ribet y su hermana, María Laura Ribet. Villalba presentó un habeas corpus. El planteo recayó en lo de Paradelo, pero de inmediato el magistrado fue recusado y el recurso fue girado ante su par, Rodolfo Améstegui. El juez rechazó el escrito de Villalba, ya que a su vez los fiscales Mariela Bitar de Papa y Nicolás Heredia instaron a la continuidad de detención de Carreras Maciejowskij. Ante ese escenario, Villalba acudió al 4º piso de tribunales. Ahora, será un tribunal de la Cámara de Apelaciones ante quien las partes trasladarán sus fundamentos. Una, resuelta en imponer su criterio de "delito excarcelable". La otra, en tanto, que prosiga detenido ante las graves denuncias, el número de damnificados y perjuicio económico sufrido.