Joven denunció al hermano de un exjefe comunal por abuso sexual y prostitución

El ex propietario de un cabaret termeño y hermano de un exintendente de Las Termas, Rubén Eduardo Ceres, apodado "Mudo", fue detenido sospechado de someter a esclavitud sexual, con uso de drogas y somníferos mediante, a su ex pareja tucumana, a la que habría entregado a diferentes hombres para que la accedieran en una misma noche.

"Trata de persona con fines de explotación sexual agravada por estar consumada la explotación y aprovecharse de una situación de vulnerabilidad, ello conforme lo normado por el artículo 154 bis, Ley 26.364", son los cargos de la Justicia Federal.

La mujer afirmó en su denuncia que, agobiada por las adicciones, conoció al "Mudo" en 2018 a través de un hombre apodado "Cucú". Señaló que este último la cuidó en sus días de abstinencia, pero que luego desapareció y llegó a su vida "Mudo".

Relató que el termeño la contenía, pero en un acotado círculo. Al poco tiempo, el "Mudo" la llevó a su casa y la joven fue alejada de todo su entorno. "Sé que hacían trabajar mujeres y vendían drogas", declaró.

"Me llevó muchos meses darme cuenta de que me drogaba y me explotaba sexualmente. Me despertaba con marcas en el cuerpo, restos de semen, más comentarios de amigos y gente cercana…", relató la denunciante a los investigadores.

Detalló que noche a noche era entregada a sujetos, en casa del "Mudo"; también en hoteles de Las Termas. Las vejaciones se prolongaron casi un año y medio, tiempo en que convivió con el termeño.

"Era una persona zombi", subrayó la denunciante. Agregó que en una oportunidad se despertó y a su lado halló un preservativo. A su lado estaba "Cucú", también tras mantener sexo con ella.

Al profundizar, reiteró que tardó mucho tiempo en darse cuenta que era prostituida. Recordó que una noche advirtió: "Estaban pasando varios hombres por mi cuerpo. Entraban y salían por los ruidos de la puerta. Eso sí, nunca pude ver los rostros de nadie…", acotó.

Describió que entonces se tornó dramático, de neto sometimiento y esclavitud". Había encuentros con muchos hombres. Todo lo administraba el "Mudo". Él me decía dónde tenía que ir. Los hombres debían pagarle a él…", ahondó.

"Me drogaba para sentirme excitada. No era consciente de nada. Solo que debía tener sexo con hombres, que después le pagaban a él", simplificó.

La pesadilla de la joven terminó cuando finalmente pudo escaparse de la casa del sujeto y "desaparecer" de Las Termas y de la provincia.

Desde Tucumán, denunció a través de la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas. Y el "Mudo" fue detenido.





Las captaba desde la cocaína y obvia endeblez económica

En la acusación, la Fiscalía subrayó que el “Mudo” Ceres captaba a las mujeres, futuras prostitutas, lo desearan o no, mediante el consumo de cocaína y sus necesidades económicas. Con la complicidad de sus socios, las forzaba a trabajar en el sexo pago en una especie de tácitos acuerdos. Ellas, entregaban sus cuerpos.

El “Mudo” y su grupo definían horarios, tarifas, clientes y garantizaban a los clientes “la calidad del servicio”, frase repetida hasta el hartazgo por el “Mudo”. Las conducían a hoteles, departamentos o habitaciones contratadas al solo fin de sexo pago, pero sin que las jovencitas vieran una sola moneda, tras acostarse con los desconocidos.

Explotación sexual, la imputación “picante”

El “Mudo” Ceres está acusado de haber coordinado la venta de estupefacientes y explotación sexual de mujeres por lo menos desde el 5 de abril de 2021 a marzo de 2023, en que cayó preso. De fachada, trascendió, “trabajaba” también como comerciante. Las crónicas policiales recuerdan que en 2004 se habría visto involucrado en una causa por presunta “promoción y facilitación de la prostitución” que se tramitó en la Justicia provincial.

En ese año, la policía descubrió a menores explotadas sexualmente en el interior del cabaret “Gatitas Mimosas”. El local era administrado por una ex pareja del “Mudo”, destaca la causa. No es todo. También se sabe que en septiembre del 2020 la Justicia allanó en casa del “Mudo”, ante una supuesta infracción al artículo 205 (legajo 3535/20), ya que al parecer realizó una fiesta clandestina junto a 9 hombres y 2 mujeres.

En esa misma investigación, los policías incautaron cartas de póquer y estupefacientes. La Justicia dispuso intervenciones telefónicas que dejaron pegado al “Mudo” en el negocio de venta de estupefacientes, junto a Alejandro, Maira, “Ale” o “Burra” y “Debo”.