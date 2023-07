''Se me fue la mano'', habría expresado el médico acusado de asesinar a su hermano menor

20/07/2023 - 00:02 Policiales

Con el correr de las horas son más los interrogantes de la Justicia para establecer fehacientemente cómo fue que el médico cardiólogo José Antonio Chávez Espinoza habría asesinado a su hermano —Daniel Enrique— y todas las respuestas apuntan al resultado de las pericias realizadas.

Mientras los investigadores, que trabajan bajo las órdenes del Dr. Hugo Herrera, continúan con el análisis pormenorizado de las pruebas halladas durante los procedimientos y en el lugar del hallazgo del cuerpo, el médico continúa alojado en el Centro Único de Detenidos, en Capital.

Si bien hoy será el día en el que el galeno responda — o no— las preguntas del fiscal, se supo que mientras se llevaban a cabo los operativos en las viviendas requisadas (una en el barrio Congreso de Capital y otra en el Bº San Carlos de La Banda) el imputado habría hecho algunas confesiones.

"Se me fue la mano", se lo habría escuchado decir al profesional de la salud, haciendo referencia —aparentemente— a que no tenía intenciones de matar a su hermano. También habría expresado algunos adjetivos hacia el fallecido. Ante sus dichos y algunos elementos que la Fiscalía recolectó las últimas 72 horas, se supo que los investigadores no descartan que se trate de un hecho premeditado. En caso de que la Justicia determine que todo estuvo planeado, el imputado podría recibir una pena de prisión perpetua.

Cabe remarcar que el acusado, según el testimonio de vecinos y amigos de la víctima que notaron su ausencia, todo el tiempo expresaba que su hermano se había embarcado en un largo viaje y que por eso no regresaría pronto.

Lo mismo le habría expresado a su madre quien en reiteradas oportunidades le había preguntado al médico por su hermano y éste tenía la misma respuesta, manifestándole además que "andaba de joda" en el supuesto viaje por eso no se comunicaba con ella.

Por ahora todo es materia de investigación y restan confirmar todas las sospechas con las pericias a las pruebas secuestradas, entre ellas dos teléfonos celulares: el de Daniel y el del supuesto homicida.

Mientras su hermano permanecía “NN”el médico siguió con su vida como si nada

El cuerpo de Daniel permaneció en la morgue judicial del Hospital Independencia sin ser reconocido durante 12 días. Mientras tanto, según las averiguaciones realizadas por EL LIBERAL, el supuesto homicida continuó con su vida, normalmente.

El médico no faltó ni un solo día a sus lugares de trabajo. Concurrió a horario y cumplió con sus funciones en dos sanatorios privados —donde trabajaba— mientras los investigadores buscaban determinar a quién pertenecía el cuerpo hallado envuelto en llamas y con un disparo en la cabeza.

Algunos allegados al supuesto homicida, que compartían la vida diaria, se mostraron incrédulos. Todos lo conocían como una persona muy "tranquila".

El resultado de balística dirá si “tienen o no” el arma homicida

El Dr. Herrera solicitó a los expertos de las distintas divisiones de la policía que analicen y periten todas las pruebas recolectadas. Ordenó que se cotejen las huellas halladas en el lugar del hallazgo del cuerpo con las de los vehículos secuestrados.

Además, pidió que las compañías telefónicas —a través de geolocalización— informen en qué sectores de la ciudad estuvieron ubicados los teléfonos durante todo el día miércoles y el día viernes.

Para la Fiscalía será clave saber, a través de los teléfonos, en cuántas oportunidades los hermanos estuvieron juntos y de ser así hasta qué hora se extendieron tales encuentros. Otra de las evidencias claves, para determinar que el arma secuestrada en la vivienda de la madre del galeno —un rifle de aire comprimido— fue la utilizada para dispararle en la cabeza a Daniel.

Los encargados de tal medida serán los expertos en balística de la División Criminalística. Buscarán cotejar si la bala secuestrada de la cabeza de la víctima coincide con las encontradas en el interior del arma de fuego hallada. Cabe remarcar que, según el adelanto del informe de autopsia que recibió el Dr. Herrera, se sostiene que si bien la víctima tenía un disparo en la sien derecha, las causas de la muerte serían a raíz de las quemaduras que sufrió.

Daniel usó su celular, por última vez, a la 1.26 del día jueves 6

Reconstruir cómo fueron las últimas horas de vida de la víctima es de vital importancia para los investigadores ya que así se podría confirmar o descartar la hipótesis de las pesquisas que sostiene que entre ellos hubo una pelea.

Como se recordará, según las averiguaciones, la última vez que la víctima estuvo con su hermano y su madre fue la noche del miércoles. Aparentemente habrían cenado juntos en la vivienda de calle Santa Fe al 200 en la ciudad Capital.

Si bien hasta el momento se desconoce el horario exacto en el que Daniel Enrique fue asesinado —y finalmente ser trasladado al paraje La Victoria— se supo que la última vez que éste utilizó su teléfono fue en las primeras horas del jueves.

Fuentes allegadas a la causa revelaron que la última conexión que tuvo en la aplicación de whatsapp fue a la 01.26 del día 6 de julio. Cabe recordar que el cuerpo calcinado fue hallado a las 7.30 de ese jueves.

A las 11 de la mañana de hoy será indagado

Tal como lo publicó EL LIBERAL en exclusiva en su edición del día miércoles, el médico fue detenido tras varios allanamientos ordenados por el Dr. Carlos Ordóez Ducca, juez de Control y Garantías.

Una vez reducido, el profesional de la salud fue examinado por el médico de Sanidad policial y más tarde por orden de la Justicia bandeña fue trasladado al Centro Único de Detenidos, en el ex predio de la Fandet.

Desde allí será trasladado hoy hacia el Palacio de Justicia de La Banda, donde será indagado por el Dr. Hugo Herrera, quien está a cargo de la investigación.

Allí, Chávez Esponiza —que hasta el cierre de la presente edición no designó abogado y sería asistido por la Defensa Oficial— escuchará la acusación en su contra.

Además, también conocerá todas las evidencias que la Justicia recolectó a lo largo de las averiguaciones (a través de la División Homicidios y Delitos Complejos) y que lo sindican a él como el autor del macabro asesinato.