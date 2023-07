Comienza juicio de crimen por "odio a la orientación sexual"

25/07/2023 - 01:50 Policiales

Un tribunal realizará el primer juicio sobre un asesinato cometido contra una mujer trans por presunto "odio a la orientación sexual", tras una cena de amigos en el paraje Los Miranda, departamento Río Hondo, en el año 2019.

El acusado es Daniel Clemente Romano, imputado por "homicidio simple" y "odio por la orientación sexual", según la estrategia acusatoria potestad de los fiscales Analía Nóblega Rayó e Ignacio Guzmán. La defensa será ejercida por Juan José Saín. Y el tribunal estará conformado por Luis Achával, Juan Carlos Storniolo y Daniela Campos Nittinger.

Impactante, la historia trata sobre el crimen de una persona, cuyo agresor supo fugarse de la comisaría que lo alojaba. La víctima es Gisela "Yiyo" Corvalán. La noche del hecho había organizado una fiesta en su casa el 19 de agosto del 2019. Asistieron varios amigos, entre ellos Romano. El alcohol liberó a la grosería sexual. Al promediar la madrugada, estalló una discusión.

La anfitriona tomó un palo y echó al invitado. "Este p... no me va a venir a correr a mí con ese palo", bramó irritado Romano, forzado a abandonar la vivienda. Igual, tomó un cuchillo e hirió de gravedad a la mujer trans.

La víctima permaneció internada varias semanas, sometida a varias cirugías, ya que el filo del cuchillo dañó varios órganos. Le siguieron meses duros en estado de coma, en terapia intensiva. Falleció el 13 de noviembre.

Recibió transfusiones difíciles de lograr porque su grupo de sangre 0 negativo es el menos frecuente. Nunca ratificó la denuncia, pero sí confió al personal de Homicidios y Delitos Complejos que Clemente la apuñaló. En tanto, tras el ataque, Romano cayó preso e imputado por "robo y lesiones". Fue recaratulado el proceso a "homicidio simple" más el agravante de odio por la "orientación sexual".

El 3 de noviembre del 2020, adosó "evasión" a su rico prontuario delictivo. Con un compañero de celda huyó de la Seccional 40 tras violentar las rejas y mezclarse con una treintena de detenidos. Fue recapturado semanas después. Además del homicidio, enfrenta cargos por "evasión" y "hurto agravado", ya que también robó una moto.

El defensor tratará de salvarlo de la perpetua

"Tengo la certeza de que mi representado no solo no odia a nadie por ninguna 'X' condición sexual, sino que solo se ha defendido de una agresión por él no buscada. Nunca se aventuró, ni figuró, que al herir a la víctima podría causarle su deceso. Trabajamos desde el 2019 para acreditar que la historia tuvo una introducción, un nudo y, en especial, un desenlace del cual mi cliente no fue responsable. La muerte fue ajena a su proceder. Debatiremos por una legítima defensa, o en el peor escenario, un exceso en legítima defensa", adelantó Saín. Si lo logra, quizá pueda rescatarlo de la perpetua.