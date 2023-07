Piden detención de riojano en millonaria estafa en Santiago

26/07/2023 - 23:24 Policiales

Un juez de Control y Garantías definirá el futuro inmediato de un riojano sindicado de "estafar" en U$S 20.500 a un santiagueño que intentó contratar a la banda Ke Personajes, ante un pedido de detención fiscal y, en contrapartida, un planteo de eximición de prisión.

El sospechoso es Sergio Rodríguez, a quien el bailantero Milton Gutiérrez y su abogado Fabio Jugo Brevetta, instan a la devolución de los dólares, más de $ 10.000.000.

Concretamente, Gutiérrez sostiene que el riojano se quedó con el dinero pese a carecer de vínculo con la banda entrerriana. El santiagueño proyectaba llevar a Ke Personajes al baile en los festejos por la Virgen de Huachana, a realizarse el 30 y 31 de julio.

Según su denuncia, se reunió con Rodríguez para la firma del contrato. "… El 2 de junio Rodríguez vino a Santiago. Firmamos documentos ante una escribanía. Luego, le entregué U$S 16.393,44 combinando moneda norteamericana con pesos argentinos al tipo de cambio dólar blue".

Ahondó: "El 6 de junio viajé a San Fernando del Valle de Catamarca. Allí, le pagué otros U$S 4.100. Solo me quedaba el saldo de U$S 4.506, que le daría cuando Rodríguez me enviase un video de la banda anunciando su presencia en Huachana.

La batalla que viene

Tras descubrir que Rodríguez no representaba a la famosa banda, Jugo Brevetta comandó la ofensiva legal, resuelto en obtener el reintegro de los U$S 20.500. El 14 de junio, la Fiscalía habría solicitado la detención del riojano y de inmediato, el abogado Franklin Moyano neutralizó el pedido con una eximición de prisión.

Ante los dos antagonismos notorios, ahora un juez de Control y Garantías resolverá la suerte inmediata del riojano, cuyo paradero es todo un misterio, ya que habituaba realizar viajes por todo el país.

Contrarreloj, Gutiérrez recibió varias comunicaciones de whatsapp. Serían un abogado y un contador, partidarios de "arreglar las cosas" por fuera de la Justicia.

En los diversos intentos, la respuesta fue: "Que venga Rodríguez con el dinero. No queremos un documento para pautar pagos en cuotas, sino que traiga los U$S 20.500. Iremos ante la Fiscalía e informaremos que llegamos a un acuerdo", simplificó Jugo Brevetta. Sin embargo, todo continúa en un parate de neta tensión colectiva.