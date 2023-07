Denuncian a un ex intendente y a su pareja por “maltratos y amenazas” a una hija de 13 años

27/07/2023 - 23:32 Policiales

El ex intendente Julio Alegre y su pareja fueron denunciados por uno de sus hijos, sindicados de "maltratar" a una hermana de 13 años, al extremo de "someterla a una hambruna", y para lo cual requirió a la Fiscalía que arbitre medios para su protección.

Así lo refrendó Ramón Agustín Alegre, con el patrocinio del abogado Franklin Moyano. La denuncia fue interpuesta en contra de Julio Fernando Alegre y Ramona del Carmen Segura.

En la extensa presentación, el demandante reveló que "… he tomado conocimiento del sufrimiento de mi hermana menor, de quien me encuentro a cargo desde hace un año. Este fin de semana, de noche, luego de una discusión, mis progenitores concurrieron a mi casa luego de diversas amenazas, a solicitarme que querían que mi hermana regrese con ellos. Mi hermana me suplicó que no quería volver".

Irritado y a los gritos

Indicó que su padre vociferaba: "No saben con quién se están metiendo. Conozco a mucha gente. Tengo un amigo juez de Familia. Prepárense para lo que se viene… Esto es todo tu culpa, ya vas a ver lo que te va a pasar cuando vuelvas", habría advertido a su hija.

Detalló el denunciante que la adolescente "me comentó, sufrimientos como amenazas, hostigamiento, lesiones, permanentemente ejecutadas por mi padre, siempre a conciencia de mi madre, estos extremadamente violentos". Agregó que la menor "tenía un estado de pánico y shock".

Agrego el denunciante que el cuidado de la menor "hace un año está a cargo mío y mi pareja. Lo saben los vecinos y el establecimiento educativo al que concurre, donde ellos mismos la dejaron como tutora a mi novia", precisó Ramón.

Aseguró que cuando vivía con sus padres "la hacían pasar hambre, le pegaban de manera excesiva con objetos, la castigaban de manera cruel e inhumana, la amenazaban, la humillaban frente a otras personas, siempre con consentimiento y silencio de mi progenitora".

Siempre sobre la base del escrito, el accionante subrayó que frente al escándalo intervino personal policial. Allí, la menor le habría confiado al oficial a cargo que tenía mucho miedo de volver con su padre porque la maltrataba constantemente. "Son extremadamente violentos", afirmó Ramón, al referirse a sus padres. "… Lo fueron con mi persona en toda mi infancia como con mis hermanos, lo cual no me llama la atención para nada estos delitos…".

En la denuncia, Moyano ofreció el celular de la menor, con todas las conversaciones, para ser peritado por la Fiscalía. Asimismo, bregó por una investigación "entendiendo que estamos frente a un delito de maltrato infantil, violencia intrafamiliar lesiones y amenazas".

"Solicito medidas de protección, ya que la menor se encuentra en total situación de vulnerabilidad y absolutamente desprotegida. Tales ilícitos atentan contra derechos esenciales que deben ser resguardados y proteger a quien lo sufre. La menor comienza la semana que viene la escuela y, por lo tanto, pido su protección inmediata", reiteró el abogado.





Restricciones por 120 días

y peligra la patria potestad

La fiscal Silvina Paz dispuso “prohibición de acercamientoy todo contacto”. La medida rige para el ex intendentey por un plazo de 120 días.

Sin perder tiempo, Paz ha requerido ayer Cámara Gesell.Desea interiorizarse de su historia, junto a psicólogos, se supoal cierre de esta edición.

“Vamos a proteger a la menor. Y en ese sentido accionaremosante Familia”, adelantó Franklin Moyano. No lo verbalizó, pero ahora intentará hacer caer la patria potestad quetienen los dos acusados en la hija.

Representan medidas extremas, pero previstas en lasnormas vigentes. Casi siempre con una base inequívoca. Vaen contra de padres que se convierten en una amenaza parasu hijo.