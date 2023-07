Piden Cámara Gesell, que será clave en la denuncia por presunto maltrato de una menor de edad

29/07/2023 - 00:06 Policiales

Un exintendente y su esposa, denunciados por someter a presuntos maltratos a una hija de 13 de años, la cual llevaría meses viviendo con otro de sus hijos, aún no podrá ver a la menor porque la Justicia dispuso que al menos por el momento, la adolescente permanezca con su hermano, a la espera de la evolución del proceso y la Cámara Gesell que asoma como una pieza clave en la causa.

De acuerdo con lo manifestado por fuentes judiciales, el jueves ingresó a la Fiscalía una denuncia interpuesta por Ramón Agustín Alegre, uno de los hijos del ex jefe comunal.

El joven, con el patrocinio de su abogado Franklin Moyano, demandó a su padre Julio Alegre y a su madre, acusándolos de someter a violencia física, verbal y psicológica a su hermana menor de 13 años.

El denunciante aseguró que sus progenitores fueron los que aceptaron hace meses que la menor se quedara a su cuidado –y el de su novia- por lo que él se hizo cargo de la adolescente, siendo su tutor incluso en el establecimiento educativo al que asiste su hermana, según la presentación realizada en Tribunales.

En la denuncia, el joven habría descripto numerosas presuntas situaciones de violencia que habría padecido la adolescente mientras convivía con sus padres.

Siempre en función de la demanda interpuesta, el acusado se habría presentado en el domicilio de Ramón Agustín para exigir que la menor regresara al domicilio de sus padres y ante la negativa se habrían producido escenas de violencia verbal e insultos.

Tras la denuncia, en el caso tomó intervención la fiscal de turno en la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, Dra. Silvina Paz, la cual comenzó a interiorizarse en la compleja causa. Como la adolescente llevaría varios meses conviviendo bajo la tutela de su hermano y primaría su bienestar, se dispuso que por el momento continúe en la casa de Ramón Agustín.

Medidas

En tanto, la Dra. Paz dio participación a la Defensoría para que asista un representante a la menor, y se requirió que se fije una fecha para la realización de su comparendo en Cámara Gesell con la asistencia de profesionales psicólogos. El testimonio de la adolescente ante los psicólogos del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, será determinante para definir el futuro del proceso.

Por su parte el acusado se presentó ayer ante la justicia y negó (ver aparte) todas las afirmaciones de su hijo en la denuncia. Se entrevistó por varias horas en la Defensoría oficial y al salir le dijo a este diario que cuenta con numerosas pruebas de que nada es como se denunció.

Alegre niega todos los cargos y pide la restitución

El exintendente Julio Alegre negó ayer una por una todas las acusaciones de la denuncia presentada por el abogado Franklin Moyano en representación de Ramón Alegre, y adelantó que pedirá la inmediata restitución de la menor en cuestión.

"Desmiento todas las acusaciones, me he reunido con una defensora esta mañana (por ayer) y vamos a aportar cientos de pruebas que tenemos y que certifican que todo lo que se dice no es verdad", sostuvo el exjefe comunal.

"También vamos a pedir la inmediata restitución (de la adolescente) porque nosotros amamos a nuestra hija", agregó en diálogo con EL LIBERAL.

Asimismo afirmó que "hasta el momento no he sido notificado de una medida de restricción como se dijo que existe en mi contra para acercarme a ellos" y reiteró que "todo se va a aclarar" a favor de su postura.