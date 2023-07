Encargada de bar es atacada frente a la Feria Artesanal por su ex novio y por una "amiga"

29/07/2023 - 23:16 Policiales

La encargada de un bar céntrico sufrió múltiples lesiones en la cabeza y los brazos, tras ser interceptada por su ex novio y una adolescente, en cercanías de la Feria artesanal, agredida a trompadas, patadas y hasta con un termo.

Ello se desprende de una denuncia ante la Comisaría Comunitaria Nº 1 que refrendó Virginia, 21, del Bº Mariano Moreno. Los acusados son Cristian, su ex novio, y una joven de nombre Valentina, ambos del Bº 1º de Mayo de la ciudad de Banda.

Siempre en base a la presentación de Virginia, caminaba en cercanías de la feria y Valentina le gritó: "Sos una hdp". Al toque, la jovencita se habría abalanzado sobre Virginia, tomándola del cabello y lanzándola al piso. Luego, con Cristian inmovilizándola, Valentina habría asestado diversos golpes a Virginia, hasta dejarla casi inconsciente en la tierra.

Los grises

Alertada, la fiscal Lucía González Farías dispuso una exhaustiva investigación. En principio, ordenó asistencia médica para la denunciante y testimoniales de todas las personas que presenciaron el suceso, aún en plena instrucción y muchas piezas faltantes para el armado del rompecabezas.

El panorama es delicado, porque Virginia ya recibió asistencia médica y le han sido fijados 12 días de curación. Aun la fiscal no logra establecer el porqué: odio, celos, cuestiones personales no cicatrizadas, exceso de provocaciones por redes sociales, etc...

Por lo pronto, González Farías requirió la detención de Cristian y la medida llegó con suma inmediatez, por decisión de la jueza de Género, Cecilia Laportilla. En principio, los cargos serían "lesiones agravadas por el vínculo" y Cristian pasará el fin de semana guardado en una fría celda policial.

Será indagado este lunes y después la Fiscalía encomendaría un conjunto de medidas: entre pericias, testimoniales y un riguroso informe socio ambiental, trascendió al cierre.