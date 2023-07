Resuelven el futuro de riojano por “estafa” a santiagueño en U$S 20.500

30/07/2023 - 23:16 Policiales

La Justicia definirá esta semana el futuro inmediato del riojano Sergio Rodríguez, sospechado de apoderarse de U$S 20.500, tras "estafar" al bailantero santiagueño Milton Gutiérrez, ávido de contratar a la banda entrerriana Ke Personajes para la fiesta de Huachana, el 30 y 31 de julio.

La acción fue entablada por el abogado Fabio Jugo Brevetta, quien accionó en contra de Rodríguez y para quien la Fiscalía solicitó la detención del riojano el 14 de julio último. Sin embargo, el abogado de Rodríguez neutralizó toda medida, al pedir eximición de prisión y forzar el envío de las actuaciones ante un juez de Control y Garantías.

Las audiencias

La cita se develará entre el martes y el jueves. Entonces, los abogados arribarán por uno u otro fin y después, el juez sellará la salida inmediata del falso representante del grupo, el que pactó actuar en Perú entre el 25 y 31 de julio.

Ello potencia mucho más la posible estafa. Nunca habría actuado la banda, porque simplemente no se encuentra en la Argentina. El cachet cobrado por Rodríguez era U$S 50.000, pero el santiagueño alcanzó a pagarle solo U$S 20.500.