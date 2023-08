"Cada vez que me pegaba me decía que yo debía morir"

03/08/2023 - 23:33 Policiales

Una joven santiagueña develó el calvario que vivió por más de siete años a manos de su concubino, que la atacaba brutalmente a golpes cada vez que se iniciaba una discusión, en una vivienda que compartían en el Bº Centro de La Banda.

Luciana contó a EL LIBERAL que el último hecho de violencia grave se registró el pasado 1 de agosto, cerca de las 22 horas, cuando se encontraban en el domicilio que comparten.

Según explicó la víctima, hace más de 12 años que mantiene una relación amorosa con el acusado, fruto de la cual tuvieron un hijo en común que falleció de manera trágica años atrás.

La joven mujer (25) sostuvo que desde entonces su vida se convirtió en un caos.

"Las agresiones siempre estuvieron, pero todo se volvió peor los últimos 7 años. Cada vez que me golpeaba me culpaba por la muerte de nuestro hijo. La violencia se incrementó y en los últimos meses se tornó incontrolable. Tuve mucho miedo de morir", sostuvo con tristeza.

Según reveló Luciana, a su pareja no le importaba el lugar donde la agredía. "Una vez estábamos en un baile, un chico me rozó la espalda y él delante de todos me golpeó. Otro episodio fue para el Día del Amigo. Salió a festejar, tuvo un accidente y cuando regresó me agredió. Siempre yo era la culpable de todo lo que le sucedía".

Consultada sobre el último hecho de violencia contó. "Me mantuvo encerrada por un mes y no dejaba que yo me fuera de la casa. Ese día (por el martes 1) yo le dije que me iba a ir y otra vez recibí una golpiza".

"Me tiró sobre la cama y comenzó a ahorcarme. Tuve mucho miedo, creí que me iba a matar. Saqué mi ropa y desde la calle le pedí ayuda a una amiga para que me buscara. Ella me llevó a la policía. Yo no lo quería denunciar porque tengo mucho miedo", explicó.

"Ahora tengo más miedo que antes. Sé que cuando salga en libertad me va a matar. Ahora me tendrá más bronca, por eso quiero contar y pedir ayuda. Porque tengo mucho miedo, por eso no quería denunciar", reiteró entre llantos.

La joven víctima, asistida por su abogada defensora Dra. Yazmín Núñez, pidió asistencia psicológica.

El acusado es Adrián Richotti, alias "Pope", de 35 años. Permanece aprehendido por orden de la Dra. María del Pilar Gallo, fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar.