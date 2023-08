Enfermero afirma que el médico lo citó a la casa y que vio a Daniel vivo y envuelto en una frazada

06/08/2023 - 23:59 Policiales

El enfermero Juan Ramón Baudo sería indagado mañana y declararía que la madrugada del 6 de julio pasado, fue citado por el médico cirujano, José Antonio Chávez Espinoza, y que al arribar a una casa de calle Santa Fe, su hermano, Daniel Enrique Chávez Espinoza, estaba con vida, envuelto en una frazada, agonizante y con vómitos. Dijo (ver aparte) que él sólo lo ayudó a cargarlo en un vehículo y que el cardiólogo le aseguró que lo iba a llevar a un hospital por lo que él los dejó en ese momento y no supo qué pasó seguidamente.

Baudo reside en el Bº Cabildo y fue detenido una semana atrás, por requerimiento del fiscal Hugo Herrera y por orden de la jueza de La Banda, Roxana Menini. Con el cirujano como principal sospechoso, la Fiscalía cree que Baudo fue cómplice del asesinato de Daniel Enrique Chávez Espinoza, cuyo cuerpo fue hallado aún ardiendo, en un camino inhóspito del paraje La Victoria, Banda.

Las pruebas científicas

Contrarreloj, el fiscal tiene apenas dos semanas para convertir los indicios en pruebas científicas y así aspirar a una prisión preventiva del cardiólogo.

Lo crucial para la Fiscalía es acreditar la autoría del supuesto homicidio de Daniel Enrique, porque el galeno no abre la boca, mucho menos confesó ser el homicida ante sede judicial.

Pero hay otros aspectos sustanciosos de la investigación: hay que develar las causas de muerte; si la víctima estaba indefensa, o no; si hubo una pelea previa; utilización, o no, de alguna droga; también descartar, o no, que la muerte haya sido resultante de causas naturales.

Dentro del mismo propósito, los investigadores buscan el hipotético móvil del supuesto crimen. Prima facie, las respuestas podrían estar en la muerte del padre, en tiempos de pandemia, y de varias propiedades que tenía, cuyo destino depende de un juicio sucesorio.

Cultor del perfil bajo, el fiscal trabajaría también con los amigos de la niñez de los dos hermanos. Sus testimonios son tomados por los policías afectados al proceso. Herrera observa y no le sería indiferente la irrupción de alguna grieta en la armonía de Daniel Enrique y su presunto verdugo.

Tratándose de un delito atípico, el considerado "fratricida" habría confiado a sus amigos que no tenía nada que ver con la muerte de su hermano. Empero, tampoco se esmeró en aportarles certezas, en especial porque señaló a su madre que la víctima se habría "ido de viaje" cuando la mujer le consultó por qué el muchacho había dejado de visitarla.

Desde el 6 de julio el acusado continuó su vida con total normalidad, inalterable. Para entonces, Daniel Enrique ya estaba fallecido.

Sin embargo, la defensa de Chávez Espinoza, Gustavo Jorge, es paciente y confía en que Herrera no llegará con las pruebas para el pedido de preventiva. Pero lo que aún emerge imprevisible es si se podrá determinar la existencia, o no, de sangre u otro componente con ADN para aportar, en la escena donde apareció el cuerpo quemado de la víctima, es decir en la localidad de La Victoria.

Mal que le pese a la defensa, si los forenses logran vincular al detenido con su hermano muerto, pericias mediante, el galeno irá despidiéndose de sus sueños de temprana libertad.

"Ayudame a subirlo al auto", le habría pedido el cardiólogo a Baudo

Juan Ramón Baudo será asistido por los abogados, Diego Lindow y Jorge Navarro. Confirmaron anoche que toman las riendas de su defensa, pero esperarán a conocer el tenor de las pruebas.

El entorno del enfermero deslizó que éste va a declarar mañana. Aún ignorándose el grado de responsabilidad enrostrado por la Fiscalía, trascendió que Baudo fue a la casa de calle Santa Fe en los primeros minutos del 6 de julio.

Así, respondió el llamado telefónico del médico, a su celular. En efecto, el enfermero subió a su moto y llegó a la vivienda, en que horas antes cenaron, los dos hermanos y su madre.

Al abrir la puerta el médico, Baudo habría visto a Daniel Enrique envuelto en una frazada, con vómito, y al parecer muy mal. Baudo habría señalado a su entorno que la víctima estaba con vida.

El enfermero le dijo a sus abogados que él le preguntó al médico qué sucedía con su hermano y la respuesta fue: "Se enfermó. Me esperan en el Hospital Regional. Ayudame a subirlo al auto...". Baudo se habría ofrecido a acompañarlo, pero la respuesta fue un no tajante. Dos días después se cruzó con el galeno en el sanatorio en que trabajan juntos. "Mi hermano está bien, gracias", habría sido la devolución del médico.