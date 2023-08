El celular de Morena no aparece: conocé cómo opera el mercado negro de teléfonos robados

10/08/2023 - 11:06 Policiales

Mientras el país sigue conmocionado por el terrible asesinato de Morena Domínguez, los detenidos Darío y Miguel Madariaga fueron citados a declarar en la UFI N° 7. Por el momento son representados por un defensor oficial.

La fiscal Silvia Bussano, a cargo del expediente se encuentra abocada a que se materialice el análisis a la moto Corven que habrían utilizado los delincuentes y que fue incautada ayer en la casa de un menor de 14 años, cuya participación quedó descartada, como así también hallar el celular que le robaron.

Cabe mencionar que uno de los hermanos Madariaga fue detenido en Pompeya, el otro en la zona cercana al crimen. Pero el teléfono de Morena no fue encontrado, no lo tenían con ellos al momento de ser arrestados. El padre de Morena, Hugo, indicó que el teléfono “solo se activa por wifi”, afirma una fuente judicial, lo que da a entender que no tendría un plan de datos, o un chip de compañía telefónica y que por ende no podría ser rastreado por activaciones en impactos de antenas de celdas. En sus redes sociales, la menor se mostraba con un aparato en selfies, con una carcasa gris con manchas negras.

Te recomendamos: Agustín Rossi pidió “debatir en un marco de mayor serenidad” cualquier cambio a la edad de imputabilidad

Una de las hipótesis del caso indica que, precisamente, los Madariaga intentaron venderlo en el circuito de cuevas de Pompeya u Once. En los últimos años, proliferó un circuito donde un teléfono robado puede pagarse menos del diez por ciento de su valor nominal para ser desguazado en locales legales, virtuales desarmaderos de celulares.

Luego, se vende por partes: las pantallas y las baterías de los smartphones son un bien preciado, opciones más baratas para bolsillos cansados que, con frecuencia, están manchados con sangre.

Así, la pantalla o la batería del teléfono de Morena podría terminar en el aparato de una persona que acude a un local de reparaciones por un simple service.

El Laboratorio Área 51 en Villa Lugano, un simple local a la calle que se anunciaba como un servicio técnico de teléfonos, se convirtió en un símbolo de esta problemática.

La Dirección de Delitos Informáticos de la Superintendencia de Tecnología Informática y la Agencia Gubernamental de Control lo allanó en marzo de 2021. Le encontraron 43 teléfonos reportados como robados o adulterados, 138 partes como módulos o carcasas, y16 baterías. Su dueño terminó detenido. También encontraron una mesa de trabajo, con un microscopio electrónico con una interfaz para monitor valuado en más de 200 mil pesos de ese entonces, además de herramientas de precisión como soldadoras y pistolas de calor.

Te recomendamos: "Me dijo que no podía respirar y que la lleve con su mamá", afirmó el hombre que asistió a Morena

Esa mesa de trabajo, para la Policía y la Justicia, era el núcleo de un desarmadero de teléfonos robados. No fue el único que se encontró: la Dirección de Delitos Informáticos encontró otros seis en Capital Federal en el primer trimestre de 2021, en barrios como Constitución, Lugano, Soldati, Once, Balvanera, el Bajo Flores. La División Delitos Tecnológicos de la PFA con la Dirección General de Lucha contra el Cibercrimen había encontrado otros tres en el mismo período.

Los desarmaderos mezclan hampa y negocio lícito. A simple vista, son un service legal, con propietarios que incluso suelen estar registrados en los rubros de telefonía y reparación de la AFIP, muestran hasta habilitaciones legales en sus puestos donde además se suelen vender accesorios, pero los repuestos que venden de marcas originales suelen ser robados.

En el mismo local donde se repara se desguazan los teléfonos. Es como el circuito de los desarmaderos de autos, pero más sencillo todavía.

Así, un cliente llega para arreglar, por ejemplo, la pantalla o batería de un teléfono Android o un iPhone. El comerciante le ofrece al cliente dos vías: el repuesto genérico o el original. Pero el original viene de un celular robado recientemente, algo que el cliente, por lo general, no sabe.

Te recomendamos: VIDEO: Terribles imágenes del asalto a la nena de 11 años en Lanús

La rapidez también es clave: técnicos expertos pueden desarmar un celular en 15 minutos. La línea de provisión se garantiza con “bolseros”, mayoristas que compran teléfonos a rateros y arrebatadores en gran cantidad para concentrar equipos y luego revender.

Las tasas para los ladrones eran miserables en 2021: apenas 500 pesos por un Samsung J2 Prime, un modelo barato que puede costar 10 mil pesos en el mercado de usados, apenas 2 mil por un Motorola que puede venderse a 10 veces más.

Fuente: Infobae