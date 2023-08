"Luciano no tenía problemas con nadie; no sabemos qué pudo haber pasado"

11/08/2023 - 00:32 Policiales

Luciano tenía 25 años y era papá de una nena (3). Una buena persona, siempre servicial y no tenía conflictos, fueron algunas de las descripciones de sus amigos y compañeros de trabajo con quienes convivía a diario.

El oficial se egresó de la Escuela de Cadetes "Cnl. Lorenzo Lugones" en el año 2019 y desde entonces dejó su Loreto natal para vivir en la ciudad Capital, pero eso no le impedía regresar a su pago con mucha frecuencia.

Su tía, Fabiola Ruiz, habló con Radio Panorama —antes de que el cuerpo fuera hallado sin vida— y contó que "Luciano estaba bien anímicamente, no tenía problemas con nadie, estaba todo normal. Por eso no nos imaginamos qué pudo haber pasado. No sabemos por qué encuentran la moto aquí".

Para reconstruir sus últimos movimientos, la mujer dijo: "El lunes trabajó con normalidad. El martes tenía que entrar a trabajar a las 14. Tipo 11 sale de su casa donde alquila, en su moto, pero sin su uniforme", explicó. "Cuando eran las 14 y no se presentó a trabajar, sus compañeros comenzaron a buscarlo. Desde allí no se supo nada de él. No regresó a Loreto, no fue a la casa de sus hermanos", sostuvo Fabiola.

La mujer manifestó que el fin de semana el joven integrante de la policía santiagueña visitó a sus familiares. "El fin de semana fue a Loreto con su familia, allí compartió con todos sus amigos. No notamos nada raro. Jugaba con sus sobrinos. Se reunió con sus amigos. No dijo nada. No comentó que tenía problemas", reveló Fabiola.