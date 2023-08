Acusado de matar a puñaladas a "Yiyo" Corvalán dice ahora que él integra "la comunidad trans"

12/08/2023 - 00:01 Policiales

Daniel Clemente Romano está acusado de atacar a una mujer trans que falleció días después de la agresión. Romano está imputado por el asesinato con el agravante de que se trató un crimen por odio a la orientación sexual de la víctima. En ese contexto, ayer Romano afirmó en una nueva audiencia del juicio oral que nunca sintió odio por la orientación sexual de Gisela "Yiyo" Corvalán porque "me estaría castigando a mí mismo -dijo-, ya que yo formo parte de la comunidad trans".

La "revelación" provocó, o intentó provocar, un cimbronazo en el juicio y la estrategia acusatoria, la que atribuye a Romano el asesinato de la mujer trans, herida el 19 de agosto y fallecida el 13 de noviembre en el Hospital Regional, casi 90 días del incidente en casa de la víctima, en Los Miranda, Río Hondo.

La declaración de Romano podría modificar el escenario y cimentar quizá un nuevo proceso. Al menos eso esperan los abogados, Yésica Serrano y Juan José Saín, quienes procuran convencer al tribunal que no hubo odio, ni dolo, ni intento de matar a "Yiyo".

"Aquella noche, estábamos en el almacén de doña Nelly. Cerró y fuimos a la casa de la víctima, porque dijo que tenía un vino. En un momento, ella se cayó en un pozo, en el patio, y la auxiliamos entre todos. Después, dentro, se rompió parte del cielorraso y se le vinieron a la cabeza restos de madera", explicó. Ello habría irritado a la anfitriona. Molesta, echó a los invitados. "Salí a los empujones. Me corrió con un palo. Tardé en abrir el portón y ella me alcanzó y me lanzó un golpe". Romano dijo que lo esquivó y le asestó un corte con un cuchillo que recogió en plena retirada.

En la declaración de ayer, Romano dijo ser "integrante de la comunidad trans", Afirmó que no odia a nadie por ser diferente en sexo. Recordó que de niño participaba con su hermana en juego de niñas. Acotó que un vecino era gay. "También me visitaban amigas trans a mi lugar de detención", profundizó. "En mi celda, en la 49, un compañero era trans apodado "Natasha". Desde esa realidad, Romano se preguntó: "¿Dónde está mi odio? Siempre tuve claro mi condición. Hasta cuando era niño en mis viajes con mi familia a Pinamar empecé a darme cuenta de ello...", recordó.

Hasta ahora, el fiscal Ignacio Guzmán caminaba a paso firme, directo a un alegato y requerimiento de prisión perpetua. Con esta "confesión", la defensa enfila el debate a otro "campo" penal: allí, el presunto homicida no odia a las trans y solo se defendió de una agresión iniciada por "Yiyo". Serrano y Saín sugieren replantear la acusación: ¿Homicidio, legítima defensa, exceso en legítima defensa, homicidio culposo? También emerge el "homicidio concausal", que se refiere a cuando la muerte no sobreviene en calidad de consecuencia y efecto natural de los medios que pone en práctica el agente con la intención de quitar la vida, sino por el íntimo concurso de dos factores: la lesión no mortal y un hecho preexistente o superviniente.