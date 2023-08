Condenas a 6 años de cárcel para cuatro santiagueños de banda narco internacional

14/08/2023 - 22:47 Policiales

El Tribunal Oral Federal de Catamarca (TOF) condenó ayer, en forma unánime, a 14 de 17 integrantes de una banda narco internacional, entre ellos a 4 santiagueños con penas máximas de 6 años de cárcel, al ser hallados responsables de enfriar cocaína en La Banda y Las Termas, proveniente de Paraguay.

El proceso arrancó el 2 de mayo de 2018. La Justicia catamarqueña dispuso escuchas telefónicas. Al año siguiente, en junio del 2019, cayeron detenidas unas veinte personas. Las redadas se realizaron en Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Buenos Aires, La Rioja, Santa Fe, San Juan y otros distritos. Los gendarmes incautaron más de 30 kilos de cocaína paraguaya.

Cuatro años después, en el cierre del juicio, el tribunal, integrado por Enrique Lilljedahl (presidente), Juan Carlos Reynaga (catamarqueños) y Federico Bothamley (santiagueño), leyó el veredicto del juicio abreviado consensuado entre la defensa y la Fiscalía. Los delitos dominantes: "Comercialización de estupefacientes agravado por la intervención de 3 o más personas en forma organizada".

La pena más alta, de 7 años y 6 meses, fue para la paraguaya, Eva Portillo López, considerada la líder de la organización criminal. Fue declarada reincidente y la Fiscalía ha pedido su deportación. Por su parte, el oriundo de Tucumán, Domingo Caro fue condenado a 6 años y 6 meses de prisión. En cuanto a los santiagueños, Daniel Enrique "Cura" Lastra (bandeño) fue condenado a 6 años de cárcel; Juan Alfredo Vázquez, bandeño, 6 años; su hermano, Alfredo Rafael Vázquez, 3 años y Mauricio Ricardo Jaime (termeño), 6 años de cárcel.

Los abogados son Claudia Paz y Juan José Saín, por el "Cura" Lastra; Rolando Federico Petinichi, por Ricardo Jaime, y Juan Pablo Morales, por los hermanos Vázquez, domiciliados en el Bº Agua y Energía.

Entre los imputados catamarqueños, la pena más alta recayó en Mario Rolón y Miguel Ángel Silva. Se les impuso 6 años; al igual que al tucumano José Roberto Leirman y al paraguayo Toribio Estigarribia López. Partícipes secundarios, Ernesto Rolón, Jonathan Ríos, Carolina Lizárraga: recibieron de 3 años de prisión. Daniel Cuevas fue condenado a 4 años y absueltos por falta de acusación fiscal, Gustavo Cattania, Eduardo Guzmán y Axel López.

Pidió perdón a su familia el "Cura" Lastra

El "Cura" Lastra pidió perdón a la sociedad y a su familia. "Acepto mi responsabilidad", señaló. Lizárraga no dijo nada; Estigarribia indicó: "No tengo nada que decir"; Ernesto: "Quiero pedir disculpas a la sociedad. Que se dé y haga lugar al pedido de mi defensor"; Leirman: "Solicito mi sobreseimiento al no existir en mi contra prueba alguna. Se tenga en cuenta que se evite persecución contra cualquier persona solo por el hecho de haber cometido algún delito"; Silva: "No tengo nada que ver en este hecho y pido que se haga Justicia"; Cuevas: "Llevo 4 años detenido. He sentido mucho avasallamiento. Nunca he sido escuchado. Les agradezco que hayan hecho respetar nuestras garantías. Quiero justicia. No soy partícipe de este hecho. Pido la absolución lisa y llana, o el beneficio de la duda"; Guzmán: "Nada para decir"; Alejandro Vázquez: "Soy inocente de todo lo que se me culpa"; Ríos: "Quiero pedir disculpas y que se haga lugar a lo solicitado por mi abogado"; Juan Alfredo Vázquez. "Pido disculpas a la sociedad y a mi familia y pido domiciliaria"; Mario Rolón: "Pido disculpas a todos. A toda mi familia, a la sociedad y que se haga lugar a mi domiciliaria"; Jaime: "Nada para decir".