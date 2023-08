Bonaerense, presa por estafa de $1.000.000 a un santiagueño

14/08/2023 - 00:00 Policiales

Una joven bonaerense fue detenida y trasladada a esta ciudad, sospechada de perpetrar una estafa a un comerciante del medio, cercana al $ 1.000.000, mediante una manipulación informática a su home banking.

Se trata de Sara Valentina Ríos (20) a quien la Fiscalía atribuye cargos por "defraudación mediante cualquier técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema", en perjuicio de Antonio Yanulis.

Según el proceso, el 10 de marzo pasado la víctima ingresó al home banking de una entidad crediticia. A la vez, Ríos habría manipulado sus datos y enviado un mensaje: "Estamos actualizando datos, no toque la computadora". Luego, envió una barra de carga en la cuenta de la víctima y le solicitó ingresar la clave token. En minutos, la sospechosa habría logrado ingresar al home banking del damnificado y realizado una transferencia por $ 999.634 hacia otro banco, cuenta de su titularidad.

Sin perder tiempo, luego, la joven habría transferido dicho monto en tres operaciones distintas: dos de $ 250.000 y otra de $ 499.690, hacia una cuenta virtual también de su titularidad.

Yanulis hizo la denuncia ante Delitos Económicos. Semanas después, el juez de Control y Garantías, Rodolfo Améstegui, pidió la detención de la sospechosa.

Detenida, representada por la defensora oficial, Luciana Jiménez, la mujer habría declarado que prestó su cuenta a la hermana de su ex cuñada. "Ella me dijo que se la preste porque compraba moneda boom banking. Nunca supe que la usaba para afanar a la gente. Yo de esa plata no vi ni un peso, se lo juro".

La audiencia clave

Dos meses después de su caída, ahora la Fiscalía acudirá hoy ante el juez Améstegui, resuelta en obtener la prisión preventiva de Ríos.

Por el contrario, Jiménez bregará por su excarcelación, al sostener que la investigación ya cuenta con las pruebas sustanciosas y en modo alguno se justifica la continuidad de detención, máxime que su cliente tiene un hijo de 3 años y a su madre, durmiendo en la terminal de ómnibus.