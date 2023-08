"No maté a Paola, yo la ayudaba", dijo Javier Beltrán

16/08/2023 - 00:57 Policiales

El mecánico Javier Beltrán reveló anoche que tenía "sexo casual" con Paola Teresita Chius: "En julio le presté $ 130.000 y el domingo 6, día de su desaparición, otros $ 5.000 y en la mañana, al mediodía, otros $ 10.000. Tenía muchas deudas y la ayudaba por sus hijos".

Asistido por la abogada Marcela Roxana Ledesma, el imputado habría señalado que conocía a Chius hace muchos años, pero desde hace pocos meses "empezamos a tener sexual casual...", precisó ante el fiscal, Ezequiel Bustamante.

Más de 4 horas y media le llevó reconstruir su actividad el sábado 5 y domingo 6. "El domingo, la vi en la mañana y presté $ 5.000. Después, la busqué en una camioneta EcoSport de un cliente. Fuimos lejos del centro y tuvimos sexo. Esa vez le presté $ 10.000", precisó. Acotó que no era nada extraño: "En julio le había prestado $ 130.000", subrayó.

"Luego de eso,, como a las 19 le envié varios sms", añadió. "Hola ¿cómo estás?", pregunté, pero nunca me respondió. El lunes, cerca de las 15 volví a enviarle whatsapp. Allí, los mensajes anteriores aparecieron como vistos, pero su celular ya carecía de la foto de la víctima. Es decir, ella (u otra persona) ya no tenían agendado a Beltrán.

"En esos días ya estaba enfermo. Tenía un fuerte dolor de pecho porque soy hipertenso. Tuve un preinfarto y soplo de corazón", detalló en la indagatoria. Ni bien el mecánico finalizó el trámite, fue llevado de nuevo a su lugar de detención. Consultado el supuesto vínculo con una mujer que lo delató con la policía, Beltrán fue claro y enfático: "No sé quien es porque no me unía nada a ella...".

En perspectiva

Sin perder tiempo, el fiscal hoy presenciará las pericias clave a la EcoSport en Añatuya. Estará a cargo de expertos enviados de la ciudad Capital.

Los profesionales buscan sangre, cabellos, objetos, y cualquier elemento químico que contribuyan a la confirmación, o no: hoy, los técnicos intuyen que Chius fue muerta y su cuerpo, en la camioneta, desechado a 6 kilómetros de Colonia Dora, Avellaneda.

Bustamante y su equipo de trabajo no sueltan prenda. Con Beltrán en el radar, pero aferrado a una coartada fuerte, nadie descarta que no represente el único sospechoso.

Entonces, los policías "peinan" todo el entorno de Chius y, en especial, un grupo de especialistas que indagan en su celular, incautado en su casa. Pidieron informes a la empresa de telefonía celular. Como sea, la Fiscalía direcciona sus energías en varios puntos vitales, en pos de reconstruir sus últimas horas.