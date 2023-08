El enfermero acusado de encubrir al médico cardiólogo recuperó su libertad

19/08/2023 - 00:38 Policiales

Juan Ramón Baudo, el enfermero detenido por el supuesto encubrimiento del crimen de Daniel Enrique Chávez Espinoza, fue excarcelado ayer por la Justicia bandeña tras permanecer más de 15 días tras las rejas.

Durante la mañana de ayer, sus representantes legales —Dres. Diego Lindow y Jorge Navarro— solicitaron la excarcelación de Baudo al entender que no existen peligros procesales en la causa y que el acusado no participó del crimen.

Los abogados expresaron en la audiencia en el palacio de Justicia de La Banda, que el acusado solo presentó ayuda a José Antonio Chávez Espinoza —hermano de la víctima, principal sospechoso y ahora único detenido— desconociendo qué había pasado con el cuerpo del joven comerciante después de que él ingresara a su casa a asistirlo en el Bº Congreso.

Como se recordará, durante su declaración de imputado, el enfermero —que quedó tras las rejas cuando se presentó en la Fiscalía— contó que cerca de las 3 de la madrugada del jueves 6 de julio recibió un llamado del médico cardiólogo solicitándole sus servicios.

"Me dijo que había llegado un familiar afuera y estaba descompensado en su casa. Que quería que lo ayudara a subir al auto. Que él no quería llamar una ambulancia porque su madre estaba allí y no quería que se diera cuenta", relató.

Baudo —de 55 años, residente en el Bº Cabildo— contó que llegó a la casa y encontró a la víctima envuelta en una colcha. Explicó que él no le tomó el pulso, pero aseguró que Daniel estaba con vida. Dato que fue confirmado por la autopsia que reveló que la víctima murió mientras era consumida por las llamas en el paraje La Victoria, en el Dpto. Banda.

El enfermero dijo ante el Dr. Hugo Herrera, fiscal de la causa, que una vez que subió a la víctima al auto se fue. "Yo le pregunté al doctor si quería que lo acompañara y él me dijo que no; que ya lo esperaban en el sanatorio", reveló.

Los abogados expresaron que Baudo cuando se enteró que el cadáver calcinado y con un tiro en la frente era de Daniel Chávez Espinosa, él se presentó en la Unidad Fiscal Banda para declarar.

El Dr. Lindow explicó que en ese momento regía la feria judicial y autoridades le habían pedido que regresara cuando terminara el receso.

Tras los dichos de los abogados la Fiscalía no se opuso al pedido de la defensa, por lo que la Dra. Roxana Menini hizo lugar al pedido de los representantes legales de Baudo y ordenó que sea excarcelado.

Como se recordará, la Fiscalía —a través de las cámaras de seguridad— confirmó que el imputado estuvo en la casa donde la víctima habría sido reducido.

Lo que no se logró determinar y se sospecha que no saldrá a la luz (a menos que el médico declare) es qué sucedió en realidad dentro de la vivienda durante los minutos que ambos estuvieron juntos en la propiedad de calle Santa Fe.

Será acusado de homicidio calificado por alevosía

Un duro revés judicial recibirá el médico cardiólogo José Antonio Chávez Espinoza el próximo martes, cuando la Unidad Fiscal que investiga el homicidio de su hermano, hallado envuelto en llamas por un ciclista bandeño, le haga conocer el agravamiento de los cargos.

El profesional de la salud actualmente está imputado por el delito de homicidio simple, pero fuentes judiciales aseguraron que dicha figura cambiará a homicidio calificado por alevosía que prevé una pena de prisión perpetua.

De ser encontrado culpable y condenado bajo esa figura, el médico pasaría más de treinta años en la cárcel. Después del año 2053 el acusado podrá solicitar beneficios de la Justicia.