Imputaron por "asociación ilícita" a comerciante sindicado de dejar un tendal en estafas millonarias

La Justicia amplió los cargos de un comerciante del medio sospechado de pergeñar una millonaria estafa, llevándolos a "asociación ilícita", y por los cuales este martes le será requerida la prisión preventiva.

Se trata de Guillermo Juan Carreras Maciejowskij. Se encuentra detenido desde el 7 de julio, tras una denuncia colectiva que impulsan los abogados Luis Barraza, 16 en total, y Javier Leiva, 5 presentaciones. Según las víctimas, ellas pagaron, pero nunca recibieron las bolsas de cemento, arena, hierros, cal, etc. Pese a los reclamos, el comerciante "desapareció" de su local, en avenida Belgrano al 3000, hasta terminar bajando sus persianas.

Asimismo, el abogado Carlos Ríos López representa a otro comerciante "damnificado". "A mi representado, Carreras Maciejowskij y dos socios lo defraudaron en U$S 17.000 en el año 2020", señaló Carlos Ríos López. "Consideramos a Carreras Maciejowskij el 'Cositorto santiagueño'. Los denunciamos (cuatro en total) por asociación ilícita. Pedimos la acumulación de causas, ya que todas están conectadas, en virtud de una sola unidad de función", aformó Ríos López.

"El acusado contaba con una estructura de entrada a los fondos de inversión. Léase, un material visible, consistente en bienes de un corralón, materiales de construcción; sí, elementos tangibles con los cuales hacía gala de una solvencia económica ficticia", relató.

En tanto, también acudió a la Justicia una profesional quien responsabilizó al imputado por una "estafa y asociación ilícita" por haberle retenido más de U$S 50.000, es decir más de $ 36.000.000.

Con el patrocinio del abogado Diego Lindow, la damnificada acusó a José Antonio Ribet de liderar una organización delictiva. "En octubre del 2020 charlamos sobre el proyecto de mi casa propia. Días después, me comentó que podría invertir dinero de manera diversa (compra y venta de materiales de construcción y cambio de divisas) y con una renta mensual muy interesante, la cual me permitiría llegar a pagar la construcción de la casa por completo", relató.

"En diciembre de 2020 le entregué mis ahorros que ascendían a U$S 20.000. Dos días después, pude sacar lo que quedaba de mis ahorros y también le entregué U$S 17.000 con una promesa de rentabilidad mensual del 12%. En dos meses habría cumplido lo pactado. Al tercer mes y en vista de que faltaba para poder construir la casa, le dije que no me diera los intereses; que formen parte de la inversión y así sumaría más capital", recordó.

Así, fue informada que de las operaciones también formaba parte Carreras Maciejowskij, "quien se encargaba de la compra de los materiales para construcción. Le entregué U$S 1.000 el 26 de junio del 2021; U$S 15.800 el 26 de julio del 2021 y U$S 2.000 el 26 de agosto de ese año. Por último, U$S 900 el 1 de febrero de 2022. A 16 meses de la inversión, los acusados desaparecieron con los ahorros.

Defensa, por las “nulidades” del proceso y la detención

Carreras Maciejowskij fue indagado el viernes pasado por el equipo de instructores que comanda la fiscal Mariela Bitar de Papa. Ahora, el escenario es más que cuesta arriba para él y su abogado Felipe Villalba. Atrás quedó el planteo de eximición de prisión y excarcelación. La figura de “asociación ilícita”, en especial la jefatura, no prevé la excarcelación. Por ende, la última “bala de plata” que le resta a Villalba es pelear en la audiencia y bregar por la libertad, aún cuando penalmente la lógica indica que si a Carreras Maciejowskij le endilgan ser el jefe, deberá despedirse de la libertad. De ahí, la defensa trasladará su nueva estrategia al 4º piso de Tribunales, es decir a la Cámara de Apelaciones. Todo es conjeturas, pero se deduce que Villalba instará al dictado de nulidades y al excesivo tiempo de detención de su representado, deslizó un vocero al cierre.