Salvaje sujeto atacó a trompadas a su ex en la calle, delante de su hija

20/08/2023 - 00:37 Policiales

Los casos de violencia de género en La Banda no tienen fin. Una joven madre fue atacada a golpes por su ex pareja a plena luz del día, en la vía pública y adelante de su hija, según denunció la víctima.

La joven madre (23) del Bº 25 de Mayo contó a los uniformados que mantuvo una relación de pareja con el acusado durante dos años y que tiene una hija en común. Explicó que el vínculo finalizó poco después de nacimiento de la menor.

Explicó que su ex como no podía ayudarla económicamente con la menor, él había decido no tener vínculo con la niña, no así su familia, por lo que el día viernes la joven recibió un mensaje de su ex cuñada, quien le pedía ver a la pequeña.

La víctima, a través de su madre, envió a la menor a la casa de su tía materna. Cuando se encontraba en su lugar de trabajo, recibió un mensaje de su ex cuñada que le solicitaba que buscara a su hija ya que su ex no quería que esté con ella.

Ante esta situación la joven se presentó en la vivienda donde estaba la menor —allí reside su ex con su grupo familiar— en Calle 7 y Ruta 1. La mujer contó que tomó a su hija en brazos y se subió a su motocicleta. Dijo que a unos 300 metros del lugar fue interceptada por el acusado, quien tras insultarla comenzó a darle golpes de puño en el rostro. En ese momento llegó la actual pareja del acusado y evitó que continuara con los golpes.

Tras la denuncia de la joven, la Dra. María del Pilar Gallo, ordenó que los uniformados fueras tras el salvaje y lo apresaran de inmediato. Una comisión policial llegó a la casa del sujeto —apodado "Chacán, de 25 años— y lo apresó.