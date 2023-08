Buscan intensamente a una mujer de 51 años del barrio General Paz

20/08/2023 - 10:11 Policiales

El personal del Departamento Búsqueda de Personas, junto a la Comisaria Comunitaria N° 9 se encuentran abocados a las investigaciones que le permitan determinar el paradero de García, Juliana Del Rosario, de 51 años, con domicilio calle Villas S/N del barrio Gral Paz.

El dia de ayer a horas 17:30 se habría retirado de su vivienda sin regresar hasta el momento. Interviene el fiscal Dr. Alfonzo Ruben.

García presenta los siguientes datos filiatorios: contextura robusta, estatura 1,58 aproximadamente, cabello negro hasta los hombros, cutis blanco, ojos color negro, no tendría tatuajes ni cicatrices, no padecería de ninguna enfermedad o patología, no sufre de adicciones, vestía en la oportunidad un pantalón jeans de color blanco, una remera color negra y un saco de vestir bordó.

Ante cualquier información que pueda ser de ayuda, se ruega poner en conocimiento del Departamento búsqueda de personas, teléfono 4226638/0385-154971621 o dirigirse a la dependencia policial más cercana.