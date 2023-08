El cardiólogo acusado de asesinar a su hermano dijo que es inocente

26/08/2023 - 07:51 Policiales

"Homicidio calificado por alevosía y ensañamiento", fueron los cargos que el fiscal Hugo Herrera le endilgó ayer al médico cardiólogo José Antonio Chávez Espinoza, en el marco de la ampliación de su declaración indagatoria.

El Dr. Herrera agravó la calificativa en contra del principal sospechoso de haber asesinado a su hermano, Daniel Enrique Chávez Espinoza. Con la nueva imputación, de ser encontrado culpable, el médico solo podría ser condenado a perpetua.

El cardiólogo estuvo frente el fiscal, asistido por su nuevo abogado defensor, Dr. Osvaldo Pérez Robertti.

Luego de escuchar la nueva calificativa y las evidencias con las que cuenta hasta el momento el Ministerio Público Fiscal, el Dr. Chávez Espinoza habría manifestado que él es inocente.

El médico, que hasta ahora no había pronunciado palabra alguna, dijo por primera vez que no fue él quien mató a su hermano, pero no ahondó en detalles sobre lo ocurrido en la madrugada del 6 de julio, sino que adelantó que el miércoles desde las 9, volverá a ampliar su declaración y allí contaría su verdad.

El cadáver de la víctima fue hallado el 6 de julio alrededor de las 9 de la mañana. Aún se estaba quemando, después de haber sido prendido fuego en la madrugada. Había sido arrojado al costado de un camino vecinal en el paraje La Victoria, Banda.

La autopsia reveló que habría estado vivo cuando fue prendido fuego. Antes, habría recibido un disparo, y previamente le habrían aplicado una droga somnífera.