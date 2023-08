Estudiante reveló en colegio que la abusaba el padrastro con la "venia" de su madre

30/08/2023 - 01:42 Policiales

Una mujer y su pareja fueron detenidos ayer en la zona sur de la ciudad capital, luego que una adolescente de 14 años confiara a su profesora de la secundaria las calamidades sexuales a las que era sometida por su padrastro, con su madre de observadora e insólita aliada.

La historia tiene de protagonistas a una jovencita que desde hace medio año dejaba entrever una conducta particular: ensimismada en el silencio y de escasa, casi nula vida social.

Todos los interrogantes fueron develados en las últimas 72 horas. De acuerdo con la denuncia policial e investigación de la fiscal Jésica Lucas, la menor pidió hablar con su profesora. Básicamente, desnudó vejaciones sexuales atribuidas a su padrastro. "Ya se lo conté a mi mami, pero me dijo que me callara la boca. Hasta me pegó y amenazó", habría ahondado la menor.

Sin perder tiempo, las autoridades escolares llamaron al padre biológico de la menor, quien no reside con la víctima, ya que su madre rehízo su vida y hasta ayer convivía con su concubino albañil.

Así, 48 horas atrás el progenitor de la alumna y los directivos escolares refrendaron en forma conjunta sendas denuncias (en Seccional N° 11) que precipitaron la caída de la pareja.

Este martes, la fiscal ordenó estudios físicos y contención a la víctima; y también delegó a los expertos en psicología de la fiscalía en pormenorizado análisis preliminar de los hechos. También, habría ya declarado la psicopedagoga escolar, quien nutrió de información a los psicólogos y, a la vez, a Lucas.

Sin margen a duda alguna, la fiscal cerró el círculo introductorio al requerir sendas detenciones que le fueron concedidas después del mediodía por la jueza de Género, Norma Morán.

"Abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia" serían los cargos enrostrados al albañil. Casi sin morigerar la magnitud o gravedad de la acusación, "partícipe primaria" del mismo delito, es enrostrado a la madre biológica de la jovencita.

Los dos fueron alojados ayer tarde en diferentes organismos de seguridad y Lucas prepara una batería de interrogantes para las indagatorias, en principio proyectadas para jueves o viernes.

Mientras tanto, la estudiante quedará a cargo de una familiar y su futuro representa todo un dilema, ya que el vínculo familiar acaba de sufrir un cimbronazo sin retorno.