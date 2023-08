Una alumna de un colegio denunció que sufre bullying y que fue agredida por un preceptor

31/08/2023 - 00:17 Policiales

Una alumna de un colegio secundario de esta ciudad fue suspendida y decidió hacer públicas las agresiones que habría sufrido dentro del establecimiento por compañeras que le harían bullying y hasta un preceptor la habría agredido en los intentos por separar la gresca.

En un testimonio brindado a Noticiero 7, la adolescente que cursa el 2º año de la Secundaria, de un establecimiento educativo capitalino, relató una compleja situación que viene atravesando desde el 2022.

"Esta situación comienza el año pasado, con las mismas alumnas, me hacían bullying y ciberbullying, y me discriminaban", comenzó relatando la menor.

Siguiendo con su relato, sostuvo: "Lo comenté con preceptores y la rectora, pero no se han tomado medidas ni sanciones".

La alumna señaló que la impulsora sería una de sus compañeras, la cual "ponía en contra a todos mis compañeros y me excluían de los grupos y actividades que se realizaban".

Al ser interrogada sobre los motivos que desencadenaron esta situación, la joven afirmó que era "porque yo había salido reina del colegio y le había ganado a una compañera por puntos por el cargo de delegada".

Aseguró que las agresiones "pasaron a ser físicas también de parte de la madre de una compañera que me agredió a la salida del colegio".

"Me empujó a mí. Después hemos quedado bien, por la convivencia del curso", deslizó la adolescente.

"Estalla ahora porque resulta que el detonante fue el tema de calificaciones, (la alumna con la que tiene enemistad) me manda mensajes agrediéndome y amenazándome, a lo cual yo le respondí que no iba a hablar nada por mensajes con ella", continuó su testimonio la menor.

"La preceptora estaba al tanto, la bloqueé delante de ella", sostuvo la víctima.

Luego afirmó la situación más grave que habría vivido.

"Hasta los preceptores me agredieron. Me fueron a amenazar y agredir verbalmente entre cinco alumnas y un compañero, y una de ellas me agredió físicamente", precisó.

"También había cinco preceptoras que me agarraban a mí, y a ellas nada. Un preceptor me pegó una patada en el abdomen", afirmó la joven.

La alumna aseguró que después de todo lo vivido en la jornada del martes, ayer le negaron el ingreso a ella al establecimiento educativo. "Me negaron la entrada porque decían que yo era una loca", contó la adolescente.

Denuncia

La madre de la menor también acompañó a su hija en las declaraciones en Noticiero 7 y afirmó que a ella nunca la notificaron de la suspensión de su hija, sino que se enteró cuando fue a solicitar una solución en el Consejo de Educación, ya que la adolescente solo quiere que le permitan terminar sus estudios, aseguró la mujer en su testimonio.