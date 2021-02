HBO estrena Black Art: In the Absence of Light

08/02/2021 - 22:03 Pura Vida

A partir de hoy, se podrá disfrutar por la pantalla de HBO y HBO GO del documental Black Art: In the Absence of Light, dirigido y producido por el premiado documentalista Sam Pollard.

El documental es un registro de las irrefutables contribuciones de artistas norteamericanos negros al arte contemporáneo en el mundo. Entre ellos están Theaster Gates, Kerry James Marshall, Faith Ringgold, Amy Sherald y Carrie Mae Weems.

En lo central del documental está la innovadora exposición “Dos siglos de arte americano negro”, de 1976, que tuvo curaduría del artista e investigador afroamericano ya fallecido David Driskell. Montada en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, la iniciativa pionera reunió más de 200 trabajos con contribuciones fundamentales de 63 artistas negros en los Estados Unidos, de los siglos XIX y XX.

La muestra también estuvo en el Museo de Bellas Artes de Dallas, Alto Museo de Arte en Atlanta y el Museo de Brooklyn. El documental destaca el gran impacto de la exposición para generaciones de artistas afroamericanos que reivindican por derecho su lugar en el mundo de las artes del siglo XXI. La belleza de sus obras han sido expuestas en los grandes museos. Trabajos lleno de compromiso con su esencia.l