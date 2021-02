Simón comparte su forma de ejecutar la chacarera

10/02/2021 - 20:32 Pura Vida

Durante los sábados de febrero, el músico santiagueño Víctor Simón dictará, por Zoom, un taller destinado a pianistas y tecladistas que quieran aprender a interpretar ‘una chacarera o a perfección su modo de ejecución tanto en el rol de solista como de acompañante’, tal como le dijo, a EL LIBERAL, el reconocido concertista nacido en Santiago.

‘Chacarera al piano’, tal como lo denominó a su espacio formativo, lo desarrollará todos los sábados de febrero. Los interesados en conocer más detalles deberán escribir a victorsimonoficial@gmail.com. Víctor es hijo de Ricardo Simón, uno de los miembros del conjunto folclórico santiagueño ‘Los Hermanos Simón’.

¿Qué características tiene el taller ‘Chacarera al piano’?

Siempre he deseado compartir mi manera de interpretar la chacarera. Me he decidido, gracias a mi amigo y productor Gonzalo ‘Chicho’ Lucena, que me alentó para hacer este curso, como tengo yo mi visión de la chacarera, como el pianista puede ejecutar, en este caso todas las piezas que tienen el mismo patrón rítmico, de manera autosuficiente; es decir, que el piano no sea un instrumento de acompañamiento, de colaboración y de relleno.

¿A través de que modalidad vas a desarrollar este taller?

Lo haré a través de Zoom para que podamos intercambiar, ver, conocernos. Yo voy a ir mostrando ejercicios, voy a ir tocando ejercicios, mostrando cosas y los inscriptos podrán, una vez por semana, mandarme sus ejercicios tocados para que yo haga mis apreciaciones.

¿Qué te genera poder brindar, en estos tiempos de pandemia y en forma virtual, este tipo de espacio de formación?

Me genera cercanía. Puede mantenernos en contacto y que la transmisión del conocimiento no se queden rezagadas por el tema de la pandemia; al contrario, que sea un nuevo puntapié, un nuevo escalón a través de la cual podamos seguir transmitiendo el arte de enseñar, de tocar y todo tipo de comunicación. Es un reto, pero todos lo estamos logrando. Es necesario que el inscripto tenga un instrumento en su casa, ya sea un teclado o un piano para que pueda practicar. Es bueno que la persona tenga un conocimiento de nivel medio de música, que sepa leer una partitura, pero no es excluyente. Lo importante es que tenga desarrollado el instinto y el deseo de tocar el piano. Hay gente que no sabe de música pero toca muy bien.

¿Toda esta teoría la aplicaste en ‘Al Piano: con gusto a folclore’, su nuevo disco?

Voy a ir un poco más lejos. Voy a decir que mis primeros instrumentos fueron el bombo, a los 13 meses, y la guitarra a los 4 o 5 años. Yo he vivido la música en mi casa. Por un lado, mi papá, Ricardo, era uno de los miembros del conjunto Los Hermanos Simón. Y Los Hermanos Simón se juntaban a ensayar en mi casa. Entonces, ese era mi ámbito. Luego, para mí y para otros músicos, es imprescindible conocer desde lo emocional y lo vivencial como suena una pieza como una chacarera, un gato o un escondido. Todo eso hay que volcarlo al piano porque siempre fue así. En la historia de la música académica van a ver qué grandes compositores, sobre todo en el siglo XIX, se habían volcado, por una cuestión de época, a lo folclórico. Han tomado todos esos ritmos folclóricos de Europa del Este y lo han volcado al piano y lo han hecho con gusto a folclore siendo una obra clásica. Entonces, toda mi manera de ejecutar, de mirar la música popular argentina está basada en eso. En mi disco yo he podido hacerlo porque es mi modo de tocar.l

Reivindica la obra de "Los Hermanos Simón"

Víctor Simón presenta su propia creación, pero no olvida sus orígenes. Con su nueva propuesta, reivindica la obra de su padre Ricardo y de sus tíos que formaron el legendario conjunto folclórico Los Hermanos Simón.

¿Cómo transfieres, en la actualidad, el legado artístico de tu padre Ricardo y el de Los Hermanos Simón?

Desde mi vuelta a la Argentina, yo he pasado diecisiete años en Canadá, he tomado las riendas del folclore sin dejar el resto de la música popular, sobre todo el tango, pero con un deseo de difundir, desde mi mirada, obras de Los Hermanos Simón, especialmente aquellas que son poco conocidas en el país y un poquito conocidas en nuestra provincia. He tratado de poner el mayor respeto en la calidad melódica de la obra de mi tío Miguel, y poner un énfasis especial, paisajísticamente hablando en lo musical, en los textos de mi tío José. Voy a seguir haciendo mis composiciones, pero voy a mostrar mis orígenes.l