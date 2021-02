Camila Manes: “Nahuel Pennisi es un amor de persona. Aprendí muchísimo de él”

11/02/2021 - 12:33 Pura Vida

Camila Manes presenta "Viaje al Pasado" su nuevo single con la colaboración de Nahuel Pennisi. “Viaje al pasado”, canción escrita y compuesta por Camila junto al prestigioso productor musical Ezequiel Bauza. Emotiva y esperanzadora, "Viaje al Pasado" es una historia que habla de sus raíces, que realza la valoración de los gratos recuerdos y nos lleva a pensar qué haríamos si pudiéramos viajar al pasado.



En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, Camila habló de su amor por la música, de la necesidad de hablar de los afectos y de las raíces, del disco que prepara, de su próximo proyecto con Alex Ubago tras haber grabado “Viaje al pasado” con Nahuel Pennisi.

¿Qué haría Camila Manes si pudiera viajar al pasado?

Volvería a ver a mi abuelo con el que no pude disfruta muchos momentos. Si bien lo disfruté, creo que haría cosas que en ese momento de ser chico no piensa. Volvería a reencontrarme con amigos que hoy no están. Volvería a la infancia. A los seres humanos nos caracteriza lo que ha vivido en la infancia, el estar en el campo, con los caballos, el tener ese tiempo para conectar con la naturaleza. Hoy lo tiene, pero cuando creces tienes un montón de responsabilidades.

Creo que en “Viaje al pasado” propones reencontrarte con los afectos, porque hacen bien.

Tengo la suerte de tener a mis padres al lado, pero “Viaje al Pasado” es una canción que yo se lo dediqué por medio de una historia que hay entre mi abuelo y mi papá. Miabuelo se fue y mi papá no se pudo despedir y queda como esa cierta nostalgia de poder encontrarse con esa persona, con ese ser amado una vez más y decirle un montón de cosas que por ahí, en su momento, no dijiste. El día que no estén mis padres, que son los que me acompañan desde chica tanto en la música como en los valores, voy a recordar esta canción y voy a llorar cuando la cante. Soy la persona que soy gracias a ellos.

¿El amor y el respeto a los orígenes que propones en “Viaje al pasado” será el hilo conductor de tu disco “Mila”?

“Mila” es un disco que innovamos muchísimo con el productor Ezequiel Bauza. Hay una base que es pop urbano mezclado con otros géneros. “Viaje al pasado” es la canción más personal del álbum. “Mila” es el alter ego, es esa persona que está arriba del escenario y brinda un espectáculo, es una intérprete, lo que puedes brindar, lo que no harías en la vida cotidiana. Y también me gustó poner algo de Camila Manes, que es esa esencia que está en “Viaje al Pasado”. También hay un par de canciones que son súper romántica, pero la más personal es “Viaje al pasado” que, por suerte, pude compartirla con Nahuel Penissi.

Con Nahuel sintonizas perfectamente en lo que refiere al mensaje de la canción.

Nahuel Pennisi es un amor de persona, es un gran artista, que tiene un talento inmenso y una gran humildad. Aprendí muchísimo de él. Interpreta muy bien las canciones y tiene una capacidad para transmitirlas. Es súper admirable.

¿Cómo logras conectar con el público interpretando tu propia obra?

Es más difícil cantar la canción de otra persona que componer uno mismo. Esto es porque lleva más responsabilidad transmitir lo que esa persona quiso decir. Cada vez que compongo lo hago en base a mi personalidad. Nunca soy falsa en eso. Intento componer lo que yo cantaría en vivo. Yo compongo la melodía antes de tener la base y quien me ayuda a darle forma es mi productor Bauza. Cada canción que hago la hago en base al show. Ya planifico también la puesta en escena. Todo eso ayuda a conectar con la personas.



¿Cuáles son tus referentes dentro del mundo musical?

A nivel internacional, Freddy Mercuri, Whitney Houston y Santana. En la Argentina, Soledad, Luciano Pereyra, Nahuel Pennisi y Lali.

¿Cómo influyeron en tu formación Valeria Lynch y Laura Fidalgo?

Me formé en sus academias. Me ayudaron muchísimo. Son dos artistas nacionales que tienen mucho para enseñar.

¿Qué rescatas de la gira que hiciste en Cuba en el año 2019?

Fue de enseñanza pura. Fue único. Fue fuerte. Fue mi primera experiencia internacional. Espero poder volver.



¿Qué otros proyectos tienes para el 2021?

Tenemos planificado el lanzamiento del álbum que estará acompañado por un streaming que estamos viendo si lo podemos hacer presencial. También estamos organizando algo con Alex Ubago con uno de sus temas.

¿Tienes fecha confirmada el trabajo con Ubago?

Ya empezamos a trabajar en ello, pero no hay fecha confirmada.

¿Cómo vives este paso a paso que estás haciendo en tu carrera?

Súper feliz y contenta porque estoy acompañada de un equipo humano con grandes valores. Súper feliz por el amor que me brinda la gente. Esto es lo que me hace seguir adelante y esforzarme. Soy muy autoexigente con todo lo que hago. Siempre quiero hacer bien para después devolver el doble el amor que recibo. Estoy siempre acompañada de mis padres.

No solo con la música soy autoexigente. No me gusta equivocarme. Tengo un grupo de amigos con los que me junto a estudiar, este año por Zoom por el tema de la pandemia. Al tiempo libre que tengo lo aprovecho para dedicarle espacio a las materias. Me ayuda muchísima tener un grupo de amigo con los que nos juntamos a estudiar por Zoom. No creo en esto de que uno sea autosuficiente. Siempre necesitas de otra persona. Está bien esto de pedir ayuda y eso lo fui aprendiendo con los años.