El "Luis Miguel" argentino cantará hoy en Santiago

12/02/2021 - 21:20 Pura Vida

Jano Canavesi es el único artista autorizado por Luis Miguel para realizarle un tributo. Es argentino y hoy llegará a Santiago para brindar un concierto. En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, habló acerca del show que presenta y el artista al que homenajea.

¿Cómo llegó Luis Miguel a su vida?

Cuando recibí un disco de Luis Miguel, que había comprado mi padre, en el momento en que Luis Miguel estaba en la cresta de la ola. Era un disco doble, color blanco, con temas de un concierto en vivo, al que escuché y quedé fascinado por la música, sobre todo. Quedé fascinado por la música que es tan original, tan personal. Eso fue en 1995-1996.

¿Qué sintió cuando el mismo Luis Miguel lo autorizó a ser el único artista para hacerle un tributo?

Personalmente, para mí es un logro enorme. Eso se consiguió en el 2018. Mi mánager de Panamá, Richard White, fue quien consiguió la autorización de la oficina de Los Ángeles de Luis Miguel para hacer el espectáculo. Desde esa oficina respondieron que todo lo que representa a Luis Miguel, para poder utilizar una autorización, tiene que ser de absoluta calidad para hacerlo en niveles grandes como teatros, auditorium y demás. Nos dieron la autorización por escrito. Todo esto lo vivo con mucha emoción y responsabilidad porque el nombre de Luis Miguel es un nombre conocido en todo el mundo.

¿Tuvo oportunidad de hablar personalmente con Luis Miguel?

Mucha gente miente sobre esto. Muchos artistas dicen que lo conocen, que hablaron…Yo lo he visto, pero no he tenido un diálogo con él. Sí puedo asegurarte que todo su entorno, incluso su productor y los músicos de su orquesta que hace treinta años que lo acompañan, me conocen. Es más, soy muy amigo de Víctor Loyo, que es el baterista de hace más de treinta años. Tengo relaciones comerciales con los mánagers de diferentes países de América que contratan a Luis Miguel, pero cuando Luis Miguel no está en gira en ese país me contratan a mí. Entonces, es como que estoy cerca del artista, muy cerca de él siempre.

¿Qué tuvo que hacer usted tanto para parecerse física como vocalmente con "Luismi"?

Me pasé dieciséis años de mi vida ensayando la voz doce horas diarias. Él es un eximio profesional que se sacrificó mucho para llegar a los niveles vocales que tiene.

Rescata el amor y el respeto de la gente y el reconocimiento de los fans de Luismi

¿Qué sensaciones le provocó haber cantado por el mundo, incluyendo México?

Es impactante. Tanto en México como en otros países he sido muy bien recibido. Uno toma conciencia de la envergadura de este artista cuando, por ejemplo, vas a países que no tienen el habla español, como Brasil, y la gente canta la canción con una lengua que no domina.

¿Qué rescata de todo lo vivido en este camino de honrar a un ídolo popular?

Lo que rescato es el amor de la gente y el respeto. Y vivo agradecido por darme ese lugarcito en sus corazones, me reciban con tanto cariño. Estoy muy agradecido por el respeto y el amor de la gente, de los fans del propio Luis Miguel y de mis seguidores.